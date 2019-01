Zweeds ziekenhuis onderzoekt patiënt op ebola

Een jonge man wordt op dit moment in het universitair medisch centrum van de Zweedse stad Uppsala onderzocht op ebola.

De patiënt vertoont symptomen van de dodelijke ziekte en wordt nu onderzocht. Artsen vermoeden dat de man het gevaarlijke virus kan opgelopen hebben tijdens een verblijf in het Afrikaanse land Burundi, zo meldt dagblad The Guardian.

De man werd ziek na een reis naar Burundi ©ANP

Quarantaine

Omdat ebola een van de gevaarlijkste ziektes voor de mens is, zijn er zeer strenge veiligheidsmaatregelen gekomen. De man wordt nu in absolute isolatie onderzocht door medici in beschermende pakken. De test is vrijdag uitgevoerd en de resultaten zullen vermoedelijk later op de dag bekend worden gemaakt.

De man kreeg nadat hij drie weken doorbracht in Burundi last van symptomen die op een ebola-besmetting kunnen duiden. Het gaat onder meer om zogenaamde virale hemorragische koorts. Een ernstige koorts die wordt veroorzaakt door een virus en aan het begin op een normale griep lijkt. Daarna worden de symptomen ernstiger, bij deze patiënt is melding gemaakt van het opbraken van bloed.

De patiënt werd met spoed naar de eerste hulp van het ziekenhuis gebracht, deze afdeling is uit voorzorg afgesloten en ook de zorgverleners die met hem in contact zijn geweest worden in de gaten gehouden.

Congolese epidemie

Het zeer dodelijke virus duikt eens in de zoveel jaar op in Sub-Saharaans Afrika, de laatste uitbraak startte begin augustus vorig jaar in het door oorlog verscheurde en straatarme oosten van de Democratische Republiek Congo dat grenst aan Burundi. Bijna vijf maanden later zijn er 608 gevallen van ebola vastgesteld en hebben 368 van hen de ziekte niet overleefd.

Maatregelen om de uitbraak tegen te gaan worden ernstig bemoeilijkt door de instabiele politieke situatie van de oostelijke regio's Noord en Zuid-Chivu waar al jarenlang een burgeroorlog woedt. Omdat er geen adequate quarantaine-maatregelen genomen kunnen worden, grijpt de ziekte makkelijk om zich heen.

Hulpverleners van de World Health Organization zijn ter plaatse om de uitbraak in te dammen, maar dit gaat uitermate lastig. Wel is er een vaccin beschikbaar dat uit voorzorg kan worden toegediend, meer dan 54.000 mensen in de Democratische Republiek Congo zijn al ingeënt.

Het ebola-virus

Ebola wordt gezien als een van de dodelijkste infectieziekten voor de mens. Er bestaan verschillende subtypes, die allemaal dodelijk kunnen zijn. De kans dat een besmet persoon komt te overlijden door het virus varieert per subtype tussen de 25 en 90 procent. Er bestaat geen medicijn tegen de ziekte als deze eenmaal is opgelopen. Het enige dat artsen kunnen doen ter behandeling is symptoonbestrijding.

Het fliovirus is minder besmettelijk dan een verkoudheid of een griep omdat het zich niet kan verspreiden door de lucht. Wel is direct contact met een patiënt een groot risico. Het virus kan onder meer worden overgedragen door speeksel, bloed en andere lichaamssappen.

Het Ebola-virus kent incubatieperiode die kan oplopen tot 21 dagen. Deze eerste drie weken verlopen zonder symptomen en in deze periode kan de besmette persoon het virus naar een ander deel van de wereld gebracht hebben. Hierbij moet wel gezegd worden dat een persoon pas besmettelijk is wanneer zij symptomen ontwikkelen. Deze lijken in eerste instantie op griep maar zullen snel ernstiger van aard worden.

Deze virale hemorragische koorts wordt in de volgende fase ernstiger van aard, een kenmerkende eigenschap hiervan is bloedingen uit lichaamsopeningen zoals de neus, ogen en oren. Ook meerdere inwendige bloedingen, het falen van organen verspreid over het hele lichaam en neurologische problemen kunnen hiermee gepaard gaan.

De ernstigste uitbraak van ebola vond plaats in 2014, toen raakten 28.600 inwoners van Guinea, Sierra Leone en Liberia besmet. Hiervan hebben meer dan 11.000 mensen het niet overleefd.