Wat te doen met die overbodige kerstboom?

De kerstboom is gemiddeld drie weken lang de blikvanger in menig huishouden. Toch moet het ornament dat herinnerd aan het oude jaar volgens de officieuze regels voor Driekoningen op 6 januari het huis uit zijn.

Van zo'n grote overbodige plant afkomen is makkelijker gezegd dan gedaan, wat kan je zoal doen met jouw afgedankte kerstboom?

Kerstbomenasiel

Eigenlijk best een gek idee, zo'n boom wordt met grote zorgvuldigheid gekweekt om een paar weken in een woonkamer te staan en vervolgens weer weggegooid te worden. Heb je een exemplaar met een kluit gekocht en een beetje medelijden? Overweeg dan het zogenaamde Kerstbomenasiel eens. Hier zal hij in de grond gepland worden en een heel jaar samen met talloze andere bomen een groen naaldbos vormen.

Als de kerstdagen van 2019 voor de deur staan, kan je hem gewoon weer ophalen zodat je dezelfde boom als vorig jaar hebt. Voor een tientje krijgt jouw 'weesboom' de allerbeste zorg en hoef je er niet wederom eentje uit te zoeken. Ongeveer 70 procent van de naaldbomen overleeft het jaar in het weesbomenbos. Voor wie zelf een lap grond heeft en beschikt over groene vingers, is het planten in de achtertuin een alternatief.

Olifanten zijn dol op kerstbomen ©ANP

Inzamelacties

Woon je in een stad met een dierentuin? Dan kan je wellicht de exotische bewoners een groot plezier doen. Zo'n boom is namelijk een perfect speeltje voor olifanten, tijgers, bavianen en beren. Bij Dierenpark Amersfoort krijg je bijvoorbeeld per ingeleverde boom korting op je entree, zo heb je een voordelig dagje uit en kan je zien hoe de tijgers jouw afgedankte boom als krabpaal gebruiken. De bomen dienen wel helemaal schoon te zijn.

Heb je een kerstboom zonder kluit of wil je er niets meer mee te maken hebben? Lever je boom dan in. Er zijn vele verschillende opties om er vanaf te komen. Basisscholen organiseren vaak een Kerstboomversnipperdag en de kinderen gaan de naburige wijk in voor de inzameling. In sommige gevallen krijg je er zelfs nog een klein bedrag voor ook of mag je meedoen aan een loterij.

Bier

Ben je een fan van bier? Dan is er goed nieuws. Dennennaalden kunnen namelijk gebruikt worden als ingrediënt voor speciaalbiertjes. De oude boom moet ook hier helemaal schoongemaakt worden, dit werd gedemonstreerd door hem onder de douche te zetten. Na een verfrissende douche wordt de boom geplukt, alleen de naalden kunnen immers gebruikt worden. Dit plukken gebeurt met de hand en is behoorlijk tijdrovend, zo is te zien op AT5.

Levert een boom snel een biertje op? Niet echt. Er is 600kg aan naalden nodig om het bier te kunnen brouwen en het proces neemt ook een poosje in beslag. Naar verwachting heeft brouwerij Lowlander Beer alles klaar in oktober.

Onderweg naar de inzameling ©ANP

Weggooien

Voor de mensen die dit allemaal te ingewikkeld of te omslachtig vinden is natuurlijk de meest voor de hand liggende optie weggooien. De meeste gemeentes organiseren in de week na Driekoningen speciale ophaalacties. Dit is een extra ophaaldag van grof tuinafval, zodat iedereen de kans krijgt om zijn boom zonder al te veel gedoe aan de weg te zetten.

De gemeente zorgt ervoor dat alles wordt opgehaald om vervolgens gerecycled te worden. Er is eveneens de optie om de kerstboom in te leveren bij een afvalbrengpunt. Kerstbomen worden gebruikt door biomassacentrales om energie op te wekken.

Fraaie plaatjes van de kerstbomenverbranding op het Museumplein ©ANP

Fik d'r in (of juist niet)!

Een van de meest voor de hand liggende opties is de Scheveningse methode. Toch wordt dit afgeraden. De houtsoort waar de meeste kerstbomen van gemaakt zijn, zijn niet geschikt als brandhout. Vroeger werden de bomen vaak op een grote hoop gestapeld voor een imposant vreugdevuur. Toch zie je dit tegenwoordig veel minder omdat het slecht is voor het milieu en er - net als in Scheveningen - vonken kunnen vrijkomen tijdens zo'n fik. Let dus op de windrichting en bouw geen stapels van 48 meter hoog.

Ook in de haard is brandhout gemaakt van een fijne spar geen aanbeveling. Bij de verbranding komt een hoop viezigheid vrij en het risico op schoorsteenbranden is groter dan bij andere houtsoorten. Hoewel het als brandhout niet bepaald goed is, kan het - mits goed gedroogd - wel in de vuurkorf gestopt worden.

Laten staan

Katten en kerstbomen hebben een bijzondere band, zo'n boom is de ideale krabpaal en zelfs voor de meest timide huistijger is het beklimmen ervan een grote verleiding. Laat die boom dus staan, pak een camera en wacht af. Wie weet schiet jij wel dat ene legendarische YouTube-filmpje waarin je jouw poezenbeest wereldberoemd maakt als hij de sprong waagt om vervolgens met versiering en al naar beneden te donderen.

Zijn alle bovenstaande opties te veel moeite of heb je geen kat? Laat hem dan gewoon staan in de huiskamer. Over bijna een jaar is het immers weer december en dan hoef je hem niet meer op te tuigen. Bovendien zullen de scheve gezichten van je visite die in hartje zomer een lullige kale kerstboom zonder naalden maar met versiering zien onbetaalbaar zijn.