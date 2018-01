Geef je boom 'n tweede leven in het Kerstbomenasiel

Je hebt nog tot 6 januari, en dan moet de kerstboom officieel je huis weer uit zijn. Heb je 'm nog staan, maar weet je niet wat je ermee moet? In de meeste gemeentes worden de kerstbomen opgehaald of is er een inzamelingspunt, waarna ze vaak worden versnipperd.

Zonde, vindt de 50-jarige Anne Marie van Dam uit Leiden. ,,Ieder jaar moeten er miljoenen kerstbomen worden gekweekt, terwijl kerstbomen jaren mee kunnen”, vertelt ze. Daarom is Van Dam een paar jaar geleden een Kerstbomenasiel begonnen in Leiden. Zo wil ze bomen een langer leven geven. ,,Sommige mensen brengen hun boom hier al voor het vijfde jaar op rij.”

Anne Marie van Dam van het Kerstbomenasiel wil kerstbomen een tweede kans geven. Foto: Anne Marie van Dam

Het asiel is afgelopen woensdag weer geopend. Van Dam verwacht dat er de komende weken zo’n 150 bomen naar het asiel worden gebracht. Met zo’n tien vrijwilligers wordt er dan het hele jaar voor de bomen gezorgd. ,,We zorgen dat de bomen niet uitdrogen en maaien het gras rondom de bomen.”

Bomen met karakter

De kerstbomen worden niet gesnoeid. ,,Dat zorgt ervoor dat sommige bomen wat wild uitgroeien en soms een rare vorm krijgen. Bomen met karakter noemen we ze bij ons.”

Zo’n 70 tot 80 procent overleeft het jaar. ,,Bomen met kluit, die bij aankoop goed fris zijn, doen het heel goed. En de bekende Nordmann-sparren doen het bij ons gek genoeg vrij slecht.”

,,Laat de kerstboom wennen als-ie naar buiten of binnen gaat, dan doen ze het 't best", aldus Van Dam. Foto: Anne Marie van Dam

Het asieltarief is laag, want voor nog geen euro per maand kun je de boom stallen. Aan het eind van het jaar gaat het asiel namelijk weer open. Voor een tientje kan de boom dan weer worden opgehaald. ,,Als hun eigen het niet gehaald heeft, of wanneer ze de boom niet meer mooi vinden, mogen ze een weesboom uitzoeken", vertelt Van Dam. ,,We halen altijd nog zo’n vijftig van die weesbomen op. Dat zijn gezonde bomen die van straat worden geplukt.”

Van Dam is blij dat ze een bijdrage kan leveren aan duurzaamheid. Mensen die hun kerstboom ook een nieuw leven willen geven en in de tuin willen planten, kunnen het beste de boom voorzichtig laten wennen aan de kou, adviseert ze. ,,Laat hem eerst een paar dagen in de gang staan. Dat doen wij ook.”

