VS gebruikt weer traangas tegen migranten

Weer heeft de Amerikaanse grenspolitie traangas ingezet tegen migranten. Dit gebeurde tijdens de eerste uren van het nieuwe jaar.

Door het inzetten van traangas probeert de politie migranten ervan te weerhouden de Mexicaans-Amerikaanse grens over te steken. Naar verluidt is het de migranten niet gelukt over te steken.

Migrant probeert het grenshek te beklimmen / ANP

Jaarwisseling

De migranten hadden de hoop dat de veiligheidsmaatregelen vanwege de jaarwisseling waren teruggeschroefd. Een groep van 150 man had zich bij de grens in de Mexicaanse stad Tijuana verzameld en na middernacht probeerde enkelen van hen het grenshek te beklimmen. Daarop vuurde de grenspolitie traangas af. In de video is te zien dat een enkele migrant er ook een terug gooit.

Dit is niet de eerste keer dat traangas wordt ingezet tegen de migranten. In november was dat ook al het geval, maar die actie kon op veel kritiek rekenen. Er waren namelijk veel vrouwen en kinderen onder de migranten. Volgens getuigen waren er dit keer ook vrouwen en kinderen bij.

Er werd traangas ingezet / ANP

Stenen

De Amerikaanse autoriteiten spreken dat tegen; er zou geen traangas ingezet zijn tegen kinderen. Er zou door migranten met stenen gegooid zijn, waarop traangas ingezet werd.

Een Associated Press-fotograaf zag dat er maar liefst drie keer met traangas gevuurd werd, schrijft AP. Volgens de fotograaf werd er pas na het traangas-gebruik met stenen gegooid.

Er zijn 25 mensen aangehouden.