Rapper Feis dodelijk slachtoffer van schietpartij

Rapper Feis is maandag op dinsdagnacht overleden doordat hij eerder die nacht gewond was geraakt bij een schietpartij in Rotterdam. Feis is 32 jaar geworden.

Meerdere slachtoffers

Tot aan dinsdagmiddag was het nog niet duidelijk hoe Feis precies om het leven is gekomen en gingen er vermoedens rond over de schietpartij, die tijdens nieuwjaarsnacht uitbrak op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Maar inmiddels heeft een betrouwbare bron de vermoedens bevestigd. Bij de schietpartij is nog een andere man van 31 gewond geraakt, hij ligt in het ziekenhuis.

De politie pakte dezelfde nacht meerdere mensen op voor de schietpartij, waaronder een vrouw van pas 15 jaar oud. Ook loste de politie waarschuwingsschoten. In totaal werden zeven mensen opgepakt, allen afkomstig uit Rotterdam.

'Klein, Klein Jongetje'

Faisal Mssyeh, zoals Feis echt heet, brak in 2007 door met het nummer ‘Klein, Klein Jongetje’ dat hij samen rapper U-Niq maakte. Pas zeven jaar later bracht hij zijn solodebuut uit, onder de titel ‘Hard van Buiten, Gebroken van Binnen’. Feis was aangesloten bij platenlabel Top Notch en werkte samen met onder anderen Winne, Kempi en Hef.

Tekst gaat door onder video.

In 2014 deed Feis mee aan het televisieprogramma Ali B op Volle Toeren. Ali B bracht hem in contact met zangeres Maribelle, met wie Feis uiteindelijk een duet zong.

Meerdere bekenden reageren geschokt op het nieuws van het overlijden van Feis. Zo citeert Ali B op zijn Instagram een deel van een vers uit de Koran: 'Wij behoren tot God en zullen naar hem terugkeren.' Ook op de Instagram van Top Notch wordt een eerbetoon aan Feis gedaan.