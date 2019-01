Nieuw record in dataverbruik tijdens jaarwisseling

Het einde van het jaar is in zicht, dus is het traditiegetrouw tijd voor lijstjes. En wat zegt nou meer over het jaar dan de tien berichten die het afgelopen jaar het best gelezen zijn? Niets! Daarom presenteert Metro de top-10 meest gelezen berichten aan je.

Op de valreep kwam een bericht van afgelopen weekend nog even in onze top 10 meest gelezen artikelen van het jaar. Waarom? Dat kunnen we wel raden, want de maatregelen van het kabinet in het kader van klimaatveranderingen raken eigenlijk echt iedere Nederlander. Lees hier het volledige bericht.