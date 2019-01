Nederland hijst regenboog tegen manifest

Verschillende gemeentes hijsen maandag de regenboogvlag als reactie op de Nashville-verklaring die door honderden orthodox-protestantse predikanten is ondertekend. Ze zijn het niet eens met de verklaring, waarin onder andere wordt gezegd dat homoseksualiteit te genezen is. Tientallen mensen hebben melding van discriminatie gedaan.

'Iedereen is welkom'

Ook de Protestantse Kerk Nederland (PKN) heeft zich inmiddels tegen het manifest uitgesproken. Volgens de PKN kan er alleen een gesprek over homoseksualiteit en de kerk worden gevoerd als iedereen de ruimte krijgt zich uit te spreken en gehoord te worden. Op de website benadrukt de PKN dat iedereen van harte welkom is in de kerk en zich thuis mag voelen. „Bovendien heeft zij (de PKN, red.), in tegenstelling tot de verklaring van Nashville, uitgesproken dat de Protestantse Kerk geen waardeoordeel uitspreekt over de seksuele geaardheid van haar leden noch over het huwelijk of andere levensverbintenissen.”

Verschillende protestantse kerken in Amsterdam lijken zich aan te sluiten bij de uitspraak van de PKN. Onder meer de Oranjekerk, de Keizersgrachtkerk, de Opgang en de Waalse Kerk hebben een regenboogvlag gehesen. Net als de Vrije Universiteit (VU), waar bekend werd dat twee medewerkers de verklaring hebben ondertekend. „De Nashville verklaring is geen debat, maar een statement waar we als universiteit die haar diversiteit waardeert verre van blijven”, tweet een andere medewerker van de VU.

De regenboogvlag bij de Oranjekerk in Amsterdam. Foto: ANP

Ook de gemeentes Amsterdam, Leiderdorp en Dordrecht hebben inmiddels de regenboogvlag gehesen. En bij het stadskantoor in Utrecht wappert de gekleurde vlag ook. „Utrecht is een diverse stad met ruimte voor iedereen. Je geaardheid of keuze voor geslacht doet daar niets aan af!”, schrijft wethouder Linda Voortman op Twitter.

Discriminatie

Ondertussen hebben tientallen mensen maandag melding van discriminatie gemaakt bij antidiscriminatiebureaus in ons land. Ze voelen zich gediscrimineerd en buitengesloten op grond van hun seksuele geaardheid. „Ook hebben zich mensen gemeld die zich zorgen maken en die opkomen voor de rechten van mensen die direct geraakt zijn door de inhoud van de verklaring: lesbisch vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele, transgender en intersekse personen”, aldus de Landelijke Vereniging tegen Discriminatie (LDvT).

Ondanks dat het merendeel van de christelijke partijen zich niet achter de manifestatie schaart, ondertekende SGP-leider Kees van der Staaij het manifest wel. Volgens Van der Staaij heeft de SGP er nooit een geheim van gemaakt te staan voor „de Bijbelse notities over huwelijk, gezin en seksualiteit.” De LDvT is verbaasd dat een politiek leider een dergelijke verklaring ondertekent: „Het is bijzonder spijtig en pijnlijk dat talloze vertegenwoordigers van kerken en politieke partijen de verklaring hebben ondertekend. Wij menen dat het belang om jezelf te kunnen zijn en de gelijkwaardigheid van mensen hierdoor geschonden worden.”

Het Openbaar Ministerie gaat de Nashville verklaring beoordelen op eventuele strafbaarheid. Op basis daarvan wordt bekeken of er mogelijk een strafrechtelijk onderzoek komt. Hoe lang het beoordelen gaat duren, is niet bekend.