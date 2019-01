Honderden mensen ondertekenen Liefdesverklaring

In het filmpje dat hij vlak voor kerst op YouTube plaatste, leek Kevin Spacey nog een hoop te kunnen vertellen. Maar maandag hield de Amerikaanse acteur in een rechtbankzitting zijn mond. Hij verscheen voor de rechter in Massachusetts vanwege een aanklacht van aanranding van een 18-jarige jongeman.

Tiener

Spacey zou de jongen dronken hebben gevoerd in een bar in Nantucket ruim twee jaar geleden. De beschuldigingen kwamen voor het eerst aan de orde in november 2017, toen tv-journaliste Heather Unruh vertelde dat Spacey op 7 juli 2016 haar tienerzoon had betast in een restaurant/bar waar deze werkte.