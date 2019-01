Henk verliet na 67 jaar Glimmen: 'Baal ongelooflijk'

67 jaar lang woonde Henk Groeneveld (70) op de Rijksstraatweg in Glimmen. Nadat zijn vrouw vorig jaar overleed, besloot hij de Postcodeloterij op te zeggen en weg te gaan uit het dorpje waar dinsdag de PostcodeKanjer van 53,9 miljoen euro viel. „Ik baal ongelooflijk. Het heeft me toch een paar miljoen euro gescheeld.”

Eén cijfer verschil

Dat ene cijfertje verschil in hun postcode, scheelt voor een aantal omwonenden van het Groningse Glimmen misschien wel zes nullen op hun bankrekening. Het dorpje telt net iets meer dan duizend inwoners en kent één postcode: 9756. „Het is een heel klein dorpje. Je kunt er nog geen pak melk kopen”, vertelt Henk Groeneveld. De Groninger is geboren en getogen in Glimmen, maar verhuisde in juni 2017 als weduwnaar voor zijn nieuwe liefde naar Haren. „Op dit moment ben ik de gelukkigste man ter wereld, ik ben ontzettend verliefd op mijn vriendin.”

Maar hij baalt wel, want tot vorig jaar speelde Groeneveld mee met de Postcodeloterij en woonde hij aan de Rijksstraatweg. dé winnende postcode. Groeneveld had postcode 9756 AK, waar nu bijna 27 miljoen euro aan prijzengeld wordt verdeeld. De Rijksstraatweg is al een rijke straat. „Veertig jaar geleden werden er al woningen voor zo’n 700.000 gulden gebouwd. Met mijn bouwbedrijf heb ik er toen voor onder andere de Gasunie dikke bungalows gebouwd.” Dat is ook te zien aan de woningen die op Funda te koop staan. De prijzen variëren van 225.000 tot ruim 1,4 miljoen euro.

Wél geluk

In tegenstelling tot Groeneveld had een stel dat net aan het verhuizen was uit de Rijksstraatweg nog geluk. Met hun oude postcode hebben ze alsnog 2,7 miljoen euro gewonnen en door hun nieuwe postcode komt er nog een bedrag bovenop. Maar volgens Groeneveld hadden zij sowieso al wat miljoenen in hun bezit. „Die komen veelal uit horecabedrijven die ze hebben.” De man van het stel overleefde volgens De Telegraaf een liquidatiepoging, nadat hij jarenlang had geïnvesteerd in wietkwekerijen van Iwan O.

Jaloezie

De vriendin van Groeneveld, Helene Molijn, beheert het dorpshuis in Onnen, een dorpje dat naast Glimmen ligt. De twee vertellen dat Onnen niet veel verschilt van Glimmen. Groeneveld: „Vroeger was er nog een bakker en een slager, maar nu is er niets meer te krijgen.” De inwoners trekken niet veel met elkaar op, dus of de PostcodeKanjer voor rivaliteit gaat zorgen durft Groeneveld niet te zeggen. „Er zal hier en daar vast een beetje jaloezie zijn en het zal een beetje steken”, verwacht hij.

Ook bij Molijn stak het even, maar alsnog meespelen met de Postcodeloterij gaat ze niet. De kans op het winnen van de PostcodeKanjer is dan ook minimaal te noemen. Uit cijfers van de Postcodeloterij blijkt dat vorig jaar de kans om met buren in dezelfde postcode de grote prijs van 26,95 miljoen te winnen 1 op 249.963 was. „Voordat ‘ie hier weer valt, zijn we wel weer twintig jaar verder. En als het zo moet zijn, komt het vanzelf wel.”