Feesten met de Chinezen: universeel samen knallen

Metro’s Iris vertrok naar het Chinese Sanya en dompelde zich onder in het tweedaagse ISY Music Festival. Van Armin van Buuren tot extravagante hipsterchinezen en Dixi’s -1.0: het was er allemaal, en nog zo veel meer.

Bizar

,,Picture with you and me?”Voor me staat een breed glimlachende Chinees met Gucci-heuptas en zijn haar aan een kant opgeschoren. In zijn hand zijn Huawei in de camerastand, in de andere een fles Jägermeister, die hij meteen aanbiedt om te delen, in ruil voor die foto dan. Ja, als je behalve een scala aan de grootste dj-namen ter wereld en bizarre momenten die continu de revue blijven passeren, ook wel wat persoonlijke aandacht kan waarderen, dan moet je als westerling zeker naar ISY Music Festival in Sanya op het Chinese tropische eiland Hainan komen.

Ga je raven in China, dan val je van verbazing in firsttimer. Denk je op Open Air of The Flying Dutch al alles te hebben gezien, dan moet je eens een rondje ISY doen. Levensgrote knuffelberen en andere you’re-so-fluffyXL-knuffels omhelzen je (of vice versa), politiecolonnes marcheren al dan niet stiekem stoïcijns heupwiegend tussen de stages, spectaculaire vuurwerkshows zijn van het kaliber dat je gewoon vergeet een Insta-story te maken en je danst er onder een reusachtige industriële spin van Arcadia, gemaakt van oude militaire materialen en die met zijn indringende roodblauwe laserogen al meer van de festivalwereld heeft gezien dan menig headliner.

Dresscode

Het is de tweede editie van het festival dat zo’n 50.000 bezoekers per dag trekt en waar het bij de vier podia, de een nog imposanter gedecoreerd dan de ander, twee dagen lang EDM is dat de klok slaat, van drie uur ’s middags tot een uur ’s nachts. De gemiddelde bezoeker is Chinees, een jaartje of 25 en gekleed in tutu met ledlampjes erin, een glanzend trainingsjackje, een unisex Balenciaga shirt en echt van alles ertussenin.

Op mainstage verzamelen diehard Armin van Buuren fans zich al linksvoor. Ze zijn van zijn Chinese fanclub, wijzen ze trots naar hun vlag en tattoo-voor-een-dag in hun nek en wat ze zo mooi aan hun held vinden? Evelything dus. Waar in Nederland rond een uur of zeven vele feestneuzen liggen te spacen op het gras, zitten ze hier op hun gemakje aan een bak noodles, een lamspies of zelfs KFC, want die is hier ook. Een ‘clean festival’ wordt het genoemd, zonder xtc en andere partydrugs en tijdens een rondje langs willekeurige bezoekers met de vraag of ze iets bij zich hebben, krijg je telkens een verschrikt hoofdschudden als antwoord. Alcohol lusten ze wel en bewapend met een fles sterk of halve liters goudgeel genot, gekocht in de grote foodmarket, banjeren ze over het terrein. In de hand een plastic tas, gevuld met nog meer drank, op het gezicht een tevreden glimlach.

Oops...

Kijk wel even uit met de chemische toiletten: hierin slechts een langwerpig gat, waar je diep gehurkt op moet zitten, je met een beetje pech je nog best wel nieuwe Nikies onderplast en waar je met weemoed denkt aan onze oude vertrouwde Dixi. Dat Chinezen hier behendiger in het gat-plassen zijn, is terug te zien op de dansvloer of waar dan ook, want overal en nergens wordt diep gehurkt als chillmodus en om even hun WeChat te checken, de app die zowel fungeert als Whatsapp, vertaler en betaalmiddel.

Fay over fees

Haar telefoon gaat telkens af, ze heeft nauwelijks geslapen en toch oogt festivaldirecteur Fay HaixuAN Wang (28) nog behoorlijk fris en relaxed. Met haar donkergroene gelakte nagels en in haar hippe leren jasje wijst ze van alles aan en vertelt ze over het festival van ISY, dat het afgelopen jaar als haar kindje is gaan voelen. Veel geld is geïnvesteerd en dat ze geen winst zullen draaien, is zo zeker als dat sambal heet is. Tja, haalt ze haar schouders op, ,,je moet ergens beginnen, we hopen nu als eerste naamsbekendheid te creëren.”

Vandaar dat ze grote namen als Armin van Buuren, Martin Garrix en Yellow Claw hebben gevraagd en ja, voor hoge fees, beaamt ze. Hoger dan ze normaal krijgen, en nee, exacte getallen noemt ze niet, maar dat het niet om 50.000 euro gaat, moge duidelijk zijn. ,,We spenderen de helft van ons budget aan de line-up.” Het zijn bijna allemaal dj’s hoog genoteerd in de DJ Mag Top 100 en het grootste deel komt uit Nederland. ,,Veel Chinezen kennen hen en zijn nieuwsgierig om hen live te zien.” Haar toekomstdroom met ISY is dat het niet alleen tot EDM blijft beperkt, ,,maar dat we ook hiphop- en rapfestivals gaan organiseren, dat ISY bekend wordt als hét merk van Sanya dat weet een goed feest neer te zetten, met altijd the strongest line-up ever.” Haar telefoon gaat en ze verontschuldigt zich. Het leven van een festivaldirecteur is nooit saai, zo blijkt wel weer. ,,Don Diablo’s vlucht heeft vertraging en oh ja, we moeten even checken of er wel genoeg taarten zijn voor Steve Aioki om in het publiek te gooien.”

Carta

In een van de witte mainstage backstage tenten zit Chinese dj Carta, met zijn hele familie en een heleboel flessen om zich heen. Met zijn grote lach en witte tanden, gespierde armen en een bravoure die past bij een 22-jarige, is het een knappe verschijning en op de vraag of hij veel meisjes achter zich aan heeft, wordt zijn grijns zo mogelijk nog breder. ,,Daar kan ik niets over loslaten.” Wel over zijn droom: ,,de Tiësto van Azië worden.”

They go hard! antwoordt hij op de vraag hoe Chinezen raven. Harder dan jullie kritische Hollanders, knipoogt hij en hij kan het weten na een festivalzomer in Amsterdam, waar hij veel gedraaid heeft. Maar die afwachtende houding heeft ook zo zijn voordelen, ,,het is more funom jullie te entertainen, omdat je er echt alles uit moet halen.” Hij beaamt dat hier heel clean wordt gefeest, op de drank en de bounces, ,,vooral de commerciële EDM is hier geliefd”, maar zijn gig is pas echt geslaagd wanneer hij de mensen weer iets nieuws heeft kunnen laten horen, ,,daar doe ik alles voor.”

Carta is een van de eerste Aziatische dj’s bij een internationaal label en dan ook nog eens bij het label waar hij al vanaf zijn veertiende van droomde: Spinnin’ Records, dat hier op de eerste festivaldag ook een stage host. Sindsdien brengt hij muziek uit Europa naar China en vice versa, ,,ik zie mezelf als een brug tussen Chinese dancemuziek en het Westen.”

VPN

De VPN-verbinding bleek een eyeopener voor de jongere generaties in China, een land waar website als Google, Facebook en YouTube nog altijd geblokkeerd worden. Voor de eerste keer in hun leven maakten ze kennis met elektronische muziek en feesten en vooral de aftermovies van Tomorrowland op YouTube zijn de jonge dj bijgebleven, ,,ik ontdekte een hele nieuwe wereld” en hij besloot deze te gaan veroveren. Met verve, en nu ook met goedkeuring van zijn familie, want dat was nog wel een dingetje. ,,Ze associeerden het dj-vak met clubs vol bad people.” Nu, een paar jaar later, hebben ze hun mening bijgesteld en gaan ze zelfs met zoonlief mee op tour, al vindt zijn oma het nog steeds niets, ,,maar ook zij is er vandaag bij.” As he speaks misschien wel lurkend aan een GT of wodka-soda, want de dj heeft een heel collectief aan drank op zijn rider staan: twee keer Dom Perignon, een fles Patron, Hendrick’s, Jagermeister, Grey Goose of Belvedere, tien flesjes sodawater en tien flesjes Hoegaarden. ,,Ik ben een alcoholist”, roept hij grijnzend uit, maar wel een royale. En een charmante: ,,Kom je mee naar mijn tent? Dan drinken we er een!”

Hardstyle

Hoe later het wordt, hoe uitzinniger het publiek en dat de Chinezen openstaan voor nieuwe muziek, wordt duidelijk wanneer dj-duo Looney Tunez er wat hardstyle in knalt, gemiddeld zo’n 50 bpm harder dan ze gewend zijn. Ik kan mijn gelukskoekje niet op en gooi er wat hardstyle-moves in, die subiet worden gekopieerd door een dertigtal feestgangers naast me. Foto’s worden weer gemaakt en een jongen spreekt iets in op zijn WeChat, waarna een ,,Good party!”, als vertaling verschijnt. Ik highfive hem en we dansen samen verder. Feesten is ten slotte hartstikke universeel hier in Sanya.

Over ISY

ISY Music Festival wordt georganiseerd door CMCM, een particulier initiatief dat samenwerkt met de Chinese overheid om toerisme en cultuur te promoten. Het doel is niet alleen om Sanya dik op de kaart te zetten en meer jongeren en Europeanen te trekken naar het tropische eiland dat wordt vergeleken met Ibiza en Hawaï, maar ook om de hele wereld kennis te laten maken met de Chinese dancemuziekindustrie en om nieuwe muziek naar China te brengen en zo EDM naar een hoger level te tillen. De drie ISY-letters die je in Sanya overal tegenkomt, van straathoek tot T-shirt, staan voor Love Sanya en dat de organisatie van de stad houdt, blijkt onder meer uit de spectaculaire Streetparade, die ze als ‘cadeautje aan de stad’ organiseerden vlak voor het festival.

Yellow Claw in Sanya

Jim en Nils van Yellow Claw

Jim Taihuttu en Nils Rondhuis aka Yellow Claw, het populaire dj-duo dat zowel hiphop als dubstep, trap en hardstyle draait en een eigen label heeft, Barong Family, twijfelden geen seconde toen ISY hen uitnodigde. Ze konden hun eigen stage hosten, en vooruit, de temperatuur was ook wel doorslaggevend, verklappen ze lachend. ,,Zonder verwaand te willen klinken, konden we deze oud en nieuw uit een aantal plekken kiezen, maar daar was het overal een stuk kouder!”

Ze zijn heel dedicatedaan het raven, omschrijven ze de partymodus hier, ,,het doet ons denken aan onze begindagen in Amerika, waar de hele zaal ervoor ging en niet alleen dat stukje linksvoor.” Alsof de Chinezen ergens hebben gezien hoe het los kan gaan, ,,en binnen no time megaheftig zijn ge-educateen weten hoe het moet en dat ook vol doen.” De twee dj’s hebben al veel van de wereld gezien en draaien van Baltimore tot Bangalore, maar zijn best onder de indruk van wat ze hier aantreffen, ,,Knap hoor, hoe ze zo’n groot festival zo snel uit de grond hebben weten te stampen.”

Bucketlist 2019

Een van hun hoogtepunten in 2018 was ‘hun dikke China tour’. ,,Nog steeds ongeëvenaard”, blikken ze terug, ,,twaalf dagen bijna non-stop back-to-back en symbolisch voor hoe onze agenda er de laatste tijd uitziet.” Die agenda is ‘heel erg Aziatisch gericht’, ,,en elke keer is weer zo’n interessante beleving, we proberen ook overal waar we komen iets te doen of bezoeken.” Steden van acht miljoen inwoners bijvoorbeeld, waar zij zelf nog nooit van hadden gehoord, maar de inwoners wél van Yellow Claw, ,,en waar we op zomaar een dinsdag 2000 tickets voor onze show verkochten, heel vet is dat.”

Op hun bucketlist-2019 staat niet bungeejumpen, een dolfijn aaien of behalve Azië ook nog Afrika veroveren, ,,We willen bewust wat meer vrije tijd nemen. Een betere balans in reizen, familie en vrienden en platen maken vinden.” Ook zijn ze al een tijdje bezig met hun nieuwe album en dat komt zeker weten dit jaar uit, wrijven ze zich al verheugd in de handen. ,,Dat is zo goed aan het lukken, het wordt echt ons beste album tot nu toe.”

Traditiegetrouw wordt voor hun optreden geproost met de hele crew met een glaasje Dom Perignon, ,,dat is zo’n momentje geworden” en wat ze eigenlijk van Sanya vinden? Jim begint te lachen, ,,Toen we hier eerder dit jaar voor de eerste keer kwamen en we lagen te chillen met kokosnoten op het strand, dacht ik heel even dat het Thailand was ofzo, en dan ook die naam, San-ya, je verwacht gewoon niet dat dit bij China hoort. Ik heb al veel van China gezien, maar dit had ik echt niet zien aankomen!”