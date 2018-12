Zeker 168 doden door tsunami Indonesië

December is dé maand om chocola te eten: chocoladeletters, chocolademelk, kerstkransjes van chocola en ja wat eigenlijk niet? Tijdens die koude donkere dagen mag je ook best wat extra snoepen, in het nieuwe jaar beginnen we wel weer met nieuwe voornemens. Maar wat is nou de (h)eerlijkste chocola om te eten?

Niet ver te zoeken voor eerlijke en heerlijke chocola

Waar let jij op als je chocola kiest? Misschien wil je alleen maar pure chocolade? Of kies je juist voor extra toevoegingen zoals hazelnoot of zeezout karamel? Smaak is zeer belangrijk en de prijs moet ook nog een beetje betaalbaar zijn. Maar sta je er wel eens bij stil of je chocolade ook Fairtrade is?