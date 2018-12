'Verbijstering' om goedkeuring apenproeven

Het apentestcentrum BPRC in Rijswijk heeft goedkeuring gekregen om de komende vijf jaar 100 rhesusapen, 40 java-apen, en 48 marmosets te gebruiken voor dierenproeven. Dierenrechtenorganisaties reageren verbijsterd.

„Die goedkeuring komt op een moment dat het BPRC juist een plan bij de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap moet inleveren om het aantal dierproeven met 40 procent te verminderen”, zegt Robert Molenaar, directeur bij Animal Rights.

Brandbrief

De organisaties hebben een brandbrief naar de minister gestuurd om dit „grootschalige experiment” te beëindigen. „Er gaan miljoenen euro’s subsidie naar deze akelige dierproeven. Ondertussen is er amper geld beschikbaar voor diervrij onderzoek”, aldus Molenaar.

Jan Langermans, adjunct-directeur bij het Biomedical Primate Research Centre, begrijpt de ophef niet. De vergunning die het BPRC nu heeft gekregen doet volgens hem niets af aan het plan om het aantal proeven met 40 procent te verminderen. „Het is gewoon een vergunning die wij hebben gekregen van de Centrale Commissie Dierproeven, die voldoet aan alle ethische en wetenschappelijke normen. En het is ook helemaal niet gezegd dat we alle dieren nodig hebben voor dit onderzoek”, zegt Langermans.

Malaria

De apen worden ingezet voor het ontwikkelen van nieuwe behandelingen tegen malaria. Volgens de directeur zal het aantal dierproeven in Rijswijk in een vijfjaarsperiode worden teruggebracht tot minder dan 150 per jaar. Vorig jaar zijn er 317 apen gebruikt voor dierproeven.

In het centrum worden momenteel 1500 apen gehouden. Het BPRC kwam eerder dit jaar negatief in het nieuws door schokkende beelden, gemaakt met een verborgen camera. Op de beelden is te zien hoe apen worden afgemaakt voor het oog van andere apen, die doodsbang zijn en radeloos in heel krappe kooien op en neer springen.