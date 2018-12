Tweede verdachte in Humeyra-zaak weer vrij

De 25-jarige man die eerder was aangehouden in verband met het doden van de 16-jarige scholiere Humeyra Ergincanli is weer op vrije voeten. Het Openbaar Ministerie (OM) wilde de man in bewaring laten stellen, maar dat werd door de rechter-commissaris afgewezen. Het OM heeft hoger beroep aangetekend tegen die beslissing.

Wel is er donderdag een derde verdachte aangehouden in de zaak. Het gaat om een 31-jarige Rotterdammer.

Fietsenstalling

De voormalig verdachte werd op 20 december gearresteerd. De 16-jarige Humeyra werd twee dagen daarvoor doodgeschoten in de fietsenstalling van haar school in Rotterdam-West. Kort daarna werd de hoofdverdachte Bekir E. opgepakt.

Uit onderzoek zou blijken dat de 31-jarige E. kort voor het lossen van de schoten met minstens twee anderen in een auto naar de school was gekomen. Wie die personen zijn is vooralsnog onduidelijk.

Ontvoeren

Volgens De Telegraaf zou Bekir E. het 16-jarige meisje eigenlijk hebben willen ontvoeren. Omdat dat mislukte, zou hij haar hebben doodgeschoten. Het OM houdt rekening met dit scenario.

Humeyra had al meerdere keren aangifte gedaan tegen de hoofdverdachte, wegens stalking en bedreiging. Op de dag dat ze doodgeschoten werd, had ze een afspraak met de politie. E. is het afgelopen jaar meerdere keren opgepakt voor het mishandelen en bedreigen van het meisje. Ook negeerde hij het contactverbod.