Noodverordening in Katwijk voor Project X feestje

Een noodverordening is van kracht in Katwijk. Dat heeft alles te maken met het Project X-feest dat vanavond plaats zou vinden. Duizenden mensen hebben laten weten naar het feest in Brabant te gaan.

Geen feest

Met de noodverordening hebben onder meer de burgemeester en de politie ruimere bevoegdheden. Burgemeester Wim Hillenaar schrijft in een verklaring dat de politie daarmee „kwaadwillenden kan weren als de situatie daar om vraagt". Op verschillende plekken in de gemeente wordt door politie gecontroleerd.

Hillenaar had eerder al aangekondigd voorzorgsmaatregelen te nemen en benadrukte dat er vrijdagavond geen feest zal zijn in Katwijk. Of er naar zijn oproep geluisterd zal worden is nog de vraag.

Sisser

Intussen maakt het dorp zich klaar voor een onrustige avond. „Uit nieuwsgierigheid komt ik even kijken", laat een jongen vanuit zijn BMW aan Omroep Brabant weten. „Ik verwacht dat vanavond met een sisser afloopt, maar heel eerlijk gezegd ben ik wel erg benieuwd. Vanavond kom ik weer terug denk ik."

Bij inwoners worden de nodige voorbereidingen getroffen. Zo is een man extra verlichting aan het vastmaken, zodat hij ze beter aan ziet komen. „Natuurlijk maak ik me zorgen. Het zijn meestal raddraaiers die op dit soort sensatie afkomen."

Viral

Een paar dagen geleden nodigde een 15-jarig meisje haar vriendinnen via Snapchat uit voor haar verjaardag. De uitnodiging kwam echter bij onbekenden terecht, die deze openbaar op social media plaatsten. Honderden mensen gaven aan te willen komen. Het meisje is inmiddels met haar familie ondergedoken.

De situatie in het dorp doet sterk denken aan die van een aantal jaar geleden in Groningen. Ook daar ging een verjaardagsuitnodiging per ongeluk viral, waarna duizenden jongeren naar het Groningse Haren afreisden om daar stennis te trappen.