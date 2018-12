Niet alleen voor 'zwangeren en zieligen'

Geen kater of boze exen die je hebt opgebeld, gaten in je geheugen noch in je panty en je bankpasje en/of sleutels ben je voor de verandering niet kwijtgeraakt. Ideaal wel, zo’n 0.0 avondje.

Sociaal glijmiddel

Een sociaal glijmiddel, noemt hij het weleens, „giet er wat alcohol in en je komt helemaal los!”, maar tijden veranderen snel. Vroeger was het misschien nog best wel stoer, maar je kunt nu echt niet meer aan komen met een ‘ik ben me toch een partij brak, man!’ en ook de vermeldingen van je kater, liefst nog vergezeld met hoe laat je het wel niet hebt gemaakt, zijn gênant, vindt Vincent van Dijk, trendwatcher bij HBMEO. Niet dat hij ze nooit heeft, verklapt hij met zijn gulle lach, maar hij houdt ze tegenwoordig gewoon liever voor zich, zeker als hij dan iemand spreekt die vertelt dat hij gisteravond tijdens het stappen niét heeft gedronken. „Dan denk ik alleen maar: wat stoer, zeg!” Ja, we zijn bewuster aan het worden met zijn allen, beaamt hij en begin dit jaar voorspelde hij al dat NOLO (no of low alcohol) de trend zou gaan worden.

Vincent van Dijk, trendwatcher bij HBMEO en organisator Hotelnacht

'Nee'

Het niet drinken is veel beter bespreekbaar en meer normaal geworden. ,,Je kon eerst echt niet met droge ogen een alcoholvrij bier bestellen, dat was alleen voor de zwangeren en zieligen, nu zeg je gemakkelijker nee tegen drank.” Laatst nog bij een lunch in een hotel, toen de serveerster aan kwam met een fles champagne en de tekst: wel zo feestelijk met wat bubbels, ja toch meneer? „Dat is misschien wel zo, maar toch zei ik nee, terwijl het eigenlijk gemakkelijker zou zijn om gewoon ja te zeggen, en dat is wel iets om over na te denken.” En vooruit, ,,ik had ook nog een uitgebreid diner daarna, dus een dry lunch was niet zo heel erg.”

Shocktail

Biermerken als Heineken met een enorm en continu stijgend alcohol vrij bier-aanbod, maar ook horeca spelen goed in op de trend, weet Van Dijk. Naast een wijnarrangement, bieden sommige restaurants nu ook een drank-arrangement aan. Krijg je speciaalbier, thee, een GT, wijn, water en een cocktail (bijvoorbeeld) en juist die spannende afwisseling is wat hem betreft de gulden middenweg in de wel of niet drinken kwestie. ,,En mensen houden van de verrassing, leuk om over te praten en te delen.”

Want social media spelen een grote rol, ,,ook bijvoorbeeld met dry january, waarin iedereen elkaar lijkt aan te steken met het niet drinken.” Sociale media triggeren sowieso de discussie over de schadelijke effecten op onze gezondheid, maar ook op onze maatschappij, ,,alcohol wordt komende jaren steeds meer gezien als het nieuwe roken, waarin de politiek steeds meer maatregelen gaat nemen.” De afschaffing van happy hours, het aan banden leggen van reclames, maar helemaal verdwijnen, zal alcohol nooit, meent hij. Gelukkig maar, ,,we gaan echt niet naar een nieuwe drooglegging.” De enthousiaste trendvoorspeller met nu even een terugkijkende blik, droomt weg. ,,Drankflessen verstopt in kinderspeelgoed, achter de juiste deur een geheime cocktailbar... Dat had me wel een mooie tijd geleken, hoor.” Wel zal het steeds meer gaan over kwaliteit in plaats van kwantiteit, ,,mooie cocktails in plaats van binch drinken.” Met of zonder alcohol, maar noem ze dan alsjeblieft geen, en hij rilt al voordat hij het woord uitspreekt, mocktails. ,,Dat klinkt afschuwelijk toch? Dan kunnen we het nog beter een shocktail noemen.”

Een echte shocktail... / Instagram: Ghoulia Childs

Dat millennials minder drinken dan de generaties ervoor, kan hij wel begrijpen. ,,Je kunt ze niet in een hokje stoppen, maar over het algemeen kun je wel zeggen dat ze veel meer bezig zijn met: Wat stop ik in mijn mond? Is dat wel goed voor me?”

Verslavend dat niet drinken

Zo wilde Lindy (30) haar leven en lever (ver)beteren en besloot er begin dit jaar een wedstrijdje van te maken. Hoe lang kan ik zonder alcohol? ,,Ik ben best wel competitief ingesteld, zelfs als ik tegen mezelf speel.” Ze startte met een week, waarna een volgende week volgde, waarna... ,,Het werkte zo verslavend! Ik heb het 90 dagen volgehouden.” Een fris hoofd de day after ‘zonder dat het leek alsof tram 5 me had overreden’ en de rust die het niet drinken met zich mee brengt, ‘zonder als een addict telkens weer naar de fles te grijpen wanneer mijn glas bijna leeg dreigde te raken’, noemt ze als grote voordelen en ze kon ‘gelukkig gewoon meedoen’ tijdens het uitgaan, ,,ik vond de alcoholvrije wijn en cocktails goed te doen en ik heb zelfs een superlekkere champagne 0.0 ontdekt.” Hoewel ze nu wel weer af en toe van een Sauvignon Blancje nipt, ,,daar kan ik dan ook echt van genieten.” Of ze januari weer droog gaat doen? Waarschijnlijk wel, ,,hard nodig ook na altijd weer die bezopen december.”

Ochtendraves

,,Wist je dat de meerderheid van de wereld niet drinkt?” Alex Baverstock is marktonderzoeker bij Ipsos. ,,43 procent van de wereldbevolking is nu nog alcoholdrinker, in 2020 wordt dat 41,7 procent.” Een generatiedingetje, licht hij toe, zo drinken millennials veel minder dan babyboomers. ,,En de nieuwe generatie Z drinkt of gaat ook weer minder drinken.” Komt deels door hun inkomsten (minder geld is minder drinken), nog meer is de gehele drankcultuur aan het veranderen. Bewustwording is veel belangrijker geworden, ,,daaroom ook de term conscious beer.” Zonder alcohol dus.

Met ananassmaak, perensmaak, donkere Radler... Je kunt het zo gek niet bedenken of het bestaat in alcoholvrij bier

„Wordt veel meer geaccepteerd dan vroeger toen er nog meer een sociaal stigma omheen hing. Dronk je niet, dan was er wat mis met je, werd gedacht.” Droge januari’s of welke maand dan ook, geeft ook hij als voorbeeld, maar ook de ochtendraves, een fenomeen begonnen in Londen en waar feestliefhebbers de dag beginnen met een dansje en een smoothie, zonder wodka dus. En alles wordt lustig gedeeld op Instagram of Facebook. Net zoals je elke keer wel weer een melding van ‘je neef ofzo’ krijgt hoe ver hij dit keer weer heeft hardgelopen, ,,of je er nou op zit te wachten of niet.”

0.0

Ook Ilaria Lodigiani ziet een verschuiving in de alcohol/non-alcohol markt. ,,Kijk alleen al naar de supermarkt, daar hebben we veel meer ruimte gekregen voor onze 0.0 en ook steeds meer bars en clubs vragen om alcoholvrij.” De Italiaanse is Global manager van de alcoholvrije en -arme bieren van Heineken en blikt terug op hun grote moment, toen vorig jaar de 0.0 werd gelanceerd, na een niet heel geslaagd eerder uitgebracht alcoholvrijtje. ,,Iedereen klaagde dat het bier slecht smaakte...” Ze moet lachen, ,,en ze hadden zo gelijk!”

Ilaria Lodigiani, global manager van de LNA-markt

Na heel veel bezoekjes aan brouwerijen, testen, proeverijen en uiteindelijk een verbeterde receptuur was daar medio 2017 hun 0.0, dat op vele ‘eerst proeven, dan geloven’ stuitte. Geproefd werd er en nog wel meer dan dat en van een 5.3 steeg deze 0.0 naar een 7. Dat een nul-punt-nulletje altijd kan, daar zijn ze bij het grote bierbedrijf zelf het levende bewijs van. De koelkasten op kantoor staan propvol met 0.0, tijdens de lunch wordt steeds vaker voor een biertje in plaats van melk gekozen en soms gewoon ’s ochtends al. Waarom ook niet, ,,every moment can be a beermoment.”

Biertje na of tijdens de yoga, waarom ook niet?