'Nederlandse CO2-uitstoot erger dan gedacht'

Nederland is volgens drie gerenommeerde onderzoeksbureaus nog ver verwijderd van de klimaatdoelen wat betreft CO2-uitstoot. Volgens onderzoekers zitten 'we' tien procentpunt onder het doel van 2020.

Afgesproken was een reductie van 25 procent ten opzichte van 1990. Dat het twijfelachtig is of Nederland dat haalt, is al even duidelijk. Het kabinet schatte in oktober de afname op 23 procent, maar destijds werd er al gezegd dat er een onzekerheidsmarge geldt. De rapporten stellen echter dat de afname maar met 15 procent plaatsvindt.

Niet voldoende

De maatregelen uit het energie-akkoord zijn niet voldoende gebleken door de toename van uitstoot door bijvoorbeeld de economische groei, zo leggen de rapporten uit. Subsidies en andere regelingen voor bijvoorbeeld zonnepanelen hebben wel effect gehad, maar daar een toenemend gebruik van de fossiele brandstoffen tegenover.

,,Op dit moment is fossiele energie gewoon te goedkoop", zegt directeur Frans Rooijers van onderzoeksbureau CE-Delft tegenover de NOS. ,,Je ziet dat er nog steeds meer in fossiele energie wordt geïnvesteerd dan in hernieuwbare energie en daar moet je van af."

Extra maatregelen

Dit tijdig keren, kan alleen als minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat voor het einde van 2019 met extra maatregelen komt. Het rapport is hierover duidelijk. ,,We zullen ervoor moeten zorgen dat het goedkoper wordt voor een burger of een bedrijf om emissie-arme of emissieloze technieken te kopen." Andersom moet Co2-uitstoot juist ook financieel op het bordje van de burger of het bedrijf terechtkomen.

Zij zijn uiteindelijk immers degene die veel invloed hebben op de uitstoot. ,,Om zoveel mogelijk draagvlak te krijgen voor de transitie is het raadzaam alle extra inkomsten uit heffingen en belastingen ten behoeve van het klimaatbeleid volledig terug te sluizen naar burgers en bedrijven om CO2-reducerende maatregelen te treffen."