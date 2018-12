Nederige excuses van OVT voor ontslagen Freriks

De programmamakers van het NPO Radio 1-programma OVT hebben hun excuses aangeboden aan columnist Philip Freriks. Dat deden ze in de aflevering van zondag. Freriks werd in de vorige aflevering live op radio ontslagen.

Pijnlijk

„De afgelopen week zijn we overspoeld met reacties op onze vorige uitzending", begint eindredacteur Paul van der Gaag. „Toen bedankten wij Philip Freriks voor zijn ‘laatste’ column voor OVT, en werd vervolgens pijnlijk duidelijk dat hij daar helemaal niets van wist. De verontwaardiging was vervolgens groot en dat is helemaal terecht."

Volgens de eindredacteur gaat het om een misverstand „dat een halfjaar geleden is ontstaan in een telefoongesprek tussen Philip en mij". Van der Gaag vertelt dat hij er vanaf dat moment vanuit ging dat Freriks aan het eind van 2018 nog twee keer een column zou doen en „dat hij zelf had besloten daarna met zijn column te stoppen". „Dat is, blijkt nu, een verkeerde conclusie geweest. En ik had natuurlijk in de weken voorafgaande aan zijn column van afgelopen zondag contact met hem op moeten nemen. Dat dat niet is gebeurd is een kolossale fout geweest."

Vertrouwen

Van der Gaag geeft aan dat daar direct in de uitzending en naderhand excuses voor zijn gemaakt. Dat doet hij in deze uitzending nogmaals, ook namens presentator Jos Palm die laat weten zich te schamen voor zijn ongelukkige woordkeus. „Ik hoop dat het ons lukt uw vertrouwen de komende tijd terug te winnen", besluit Van der Gaag zijn excuses.

Dat dat vertrouwen behoorlijk geschaad is, is wel duidelijk. Op social media regent het commentaar na het voorval.

In de uitzending van 2 december kreeg Philip Freriks live op radio te horen dat het zijn laatste column was, daar was hij alleen zelf nog niet van op de hoogte. Het leek er even op dat de column misschien toch voortgezet zou worden, maar dat bleek later toch niet het geval te zijn.