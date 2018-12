Moeder krijgt beroerte; 8-jarige neemt stuur over

De 8-jarige Ben Hedger kan wat ons betreft held van het jaar genoemd worden. In de auto nam hij het stuur van zijn moeder over toen die plots een beroerte kreeg. Daarmee redde hij hun leven.

Hij was samen met zijn moeder Lauren Smith op weg naar huis in de auto, toen Lauren een aanval kreeg op de A120 bij Colchester in Essex, Engeland. De auto reed op dat moment bijna 100 kilometer per uur.

Bewusteloos

Ben twijfelde geen seconde en nam het stuur over van zijn moeder. Hij stuurde de auto veilig over een drukke vierbaansweg, terwijl zijn moeder bewusteloos was.

De Ford Ka waarin ze reden raakte daarvoor de middenberm. Ben realiseerde dat dit een gevaarlijke situatie was en zette ook nog eens de alarmlichten aan voor hij aan zijn stuurkunsten begon. Het voorval liep gelukkig met een sisser af.

,,Toen ik voelde dat ik flauw zou vallen greep ik het stuur en stuurde ik wiebelig, waardoor we van de linkerbaan naar de middenberm gingen en daar tegenaan botsten", vertelt Lauren aan de BBC. ,,We dwaalden heen en weer en toen besefte Ben dat hij iets moest doen. Hij zette de gevarenlichten aan, greep het stuur en stuurde ons naar de vluchtstrook waar hij de auto uit liet rollen."

'Deed wat ik moest doen'

Volgens Lauren heeft Ben niet door hoe belangrijk zijn actie is geweest. ,,Hij snapte wel dat er iets verkeerd was met mij, maar hij realiseerde niet dat hij iets fantastisch had gedaan. Hij zei dat hij gewoon deed wat hij moest doen, omdat we anders dood waren geweest."

Nadat de auto tot stilstand was gekomen probeerde Ben met de mobiele telefoon van zijn moeder om de hulpdiensten te bellen. Er stopte een andere auto; de automobilist heeft hem geholpen. Lauren kwam uiteindelijk na vijf tot tien minuten weer bij bewustzijn. Ze had nog nooit eerder een beroerte gehad.

Lauren moest achteraf van Ben, de hulpdiensten en de chauffeur die te hulp schoot horen wat er gebeurd was.