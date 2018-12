Macron belooft veel in toespraak aan Fransen

Het is je waarschijnlijk niet ontgaan: de Gele Hesjes zijn in steeds meer landen te zien. Behalve in Frankrijk, zijn ze ook in Brussel, verschillende plekken in Nederland en in Irak gespot. Ze staan symbool voor ontevredenheid, maar wat is nu hun doel? Vijf vragen over de 'Gilets Jaunes.'

Waar komen die gele hesjes vandaan?

Zelden zijn demonstranten zo duidelijk te herkennen als nu. Of ze nu dik, dun, lang, vierkant, wit of bruin zijn; allen dragen ze het karakteristieke gele hesje. Hoe is zo’n geel hesje een symbool geworden van zo’n grote beweging?