In het Tikibad in je blootje van de glijbaan?

Lees de krant van morgen vast online. Wil jij ook je dag goed beginnen met een gloednieuwe Metro? Morgen is hij in de bakken van bijna alle treinstations te vinden, maar online kun je hem ook alvast lezen. Fijn, voor als je niet kan wachten op deze kersverse editie. Het is morgen 5 december en dus tijd voor pakjesavond. Volgens trendwatcher Richard Lamb en onderzoeker Markus Balkenhol zal het volksfeest altijd blijven veranderen. Zo stond de sint vroeger bekend als iemand die kinderen bang maakte en strafte, tegenwoordig is hij een echte goedzak. Ook kun je lezen over het gehoest en geproest waar veel van ons al mee te maken hebben gehad. Een verkoudheid of griepje ontlopen kan namelijk knap lastig zijn. Vooral in een volle trein of bus schijn je ‘m zo te pakken te hebben. Verder kun je lezen over Roy Donders en de ondergang van zijn winkel Rojami’s. En welke muziek het meest werd gestreamd in 2018. Staat jouw favoriet ertussen? De krant van woensdag 5 december lees je alvast online via deze link.

metronieuws