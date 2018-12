Conservatieven stemmen: is er nog vertrouwen in May?

De Britse Conservatieven weten niet of ze nog vertrouwen hebben in hun leider en premier Theresa May. Woensdagavond wordt er over die vraag gestemd.

Er waren al eerder geruchten over een motie van wantrouwen, maar er was nog geen concreet plan. Nu zijn er voldoende leden die de vertrouwenskwestie aan de orde willen stellen. Als May niet genoeg steun krijgt, zal ze zich moeten terugtrekken als leider van de partij en automatisch ook moeten aftreden als premier van Groot-Brittannië. De Conservatieven kunnen dan een nieuwe leider en premier kiezen.

May heeft laten weten niet op te stappen en te blijven vechten voor het leiderschap. Ze gaat de strijd aan met „alles wat ze heeft", heeft ze laten weten voor de deur van haar ambtswoning in Londen. Volgens May is een overeenkomst over de brexit binnen handbereik en is dit het beste voor haar land. Een nieuwe leider en premier kiezen zal volgens haar niets veranderen en alleen maar tijd kosten.

May gaat momenteel Europese hoofdsteden af om met leiders te praten over de brexit. De stemming over de brexit-deal is uitgesteld, er is op dit moment namelijk te weinig steun voor het akkoord. May wil namelijk eerst overleggen met Brussel en EU-lidstaten, ze zoekt steun voor een aanpassing.

Ze wil concessies in de brexit, voornamelijk op het gebied van de Noord-Ierse grens. Er is afgesproken dat er geen harde grens komt tussen Noord-Ierland en Ierland zolang er geen akkoord is, en dat stuit op veel verzet in het Britse Lagerhuis. De voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk, heeft echter al later weten dat er niet opnieuw onderhandeld kan worden.

De brexit is ook de aanleiding voor de vertrouwensstemming. May sloot namelijk een akkoord met de EU, waar niet alle parlementsleden tevreden mee zijn. Jacob Rees-Mogg diende in november als eerste een brief in waarin hij het vertrouwen in May opzegt. Er zijn 48 indieners nodig om een stemming te houden en dat is nu dus het geval.