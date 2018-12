Buren veroorzaken steeds meer geluidsoverlast

Harde muziek in woningen, tuinfeesten en geluidsoverlast op het balkon: we ergeren ons wat af aan de buren. Volgens de Volkskrant, die een half miljoen meldingen bij de politie van geluidsoverlast bekeek, is het lawaai van de buren in de afgelopen drie jaar zelfs met 10 procent gestegen.

Piekmomenten

De stijging van geluidsoverlast kwam naar voren door een zogenaamd Wob-verzoek, een Wet openbaarheid van bestuur. De gegevens uit de periode 2014 tot en met 2017 werden grondig geanalyseerd. Vooral tijdens de zomeravonden- en nachten zouden de klachten de spuigaten uitlopen, al is er eind december ook een kleine piek te constateren. Het afsteken van vuurwerk is hier de oorzaak van.

Deze plekken zijn juist mínder luidruchtig

Waar Nederlandse buren schijnbaar steeds meer geluidsoverlast produceren, is het aantal meldingen van lawaai in de horeca met 18 procent gedaald. Voor evenementen geldt hetzelfde: daar is zelfs een daling van 22 procent te constateren.

Te veel geluid is schadelijk

Veel geluid vanuit buren, de horeca of evenementen is irritant, maar op een lawaaiige plek wonen is ook geen pretje. Begin oktober kwam er nog een onderzoek naar buiten waaruit bleek dat ruim een derde van de Nederlandse huizen op een te luidruchtige plek staat. Langdurig geluidsoverlast van treinen, scooters of vliegtuigen in je buurt zou kunnen leiden tot een verhoogde bloeddruk en het ontwikkelen van een hartziekte.