Bizarre drukte in restaurants Disneyland Parijs

Iedereen houdt van Disneyland Parijs en helemaal met de feestdagen is het park een bestemming waar veel mensen naartoe willen. Er hangt alleen een grote 'maar' aan een bezoekje aan het pretpark rond deze tijd: hongerige bezoekers kunnen het best zelf wat te eten meenemen, want de rijen voor de restaurants zijn onwijs lang.

Zaterdag plaatste de Disney-fansite ED92 foto's van overvolle restaurants in het park op onder andere Twitter. Sommige restaurants zijn gesloten, waarschijnlijk vanwege een personeelstekort.

Nog altijd winterpret

Het mag de pret overigens niet drukken: Disneyland Parijs staat namelijk volledig in het teken van kerstmis, wat een heerlijk sfeertje aan het park geeft. Zo is op foto's te zien dat het hele park versierd is met kerstverlichting, is er een gigantische adventskalender waar je elke dag een pakje ziet openen en in de winkels zijn allerlei Disney-spullen te koop, volledig in het teken van kerstmis.

Attracties gaan sluiten

Daarnaast heeft het park te kennen gegeven dat er nóg een goede reden is om Disneyland Parijs in deze tijd wel te bezoeken: in januari en maart gaan er namelijk twee attracties van het park voorgoed dicht. Het gaat om twee bekende attracties in het Disney Studios Park, The Art of Disney Animation en de Armageddon.

The Art of Disney Animation - waar bezoekers te zien krijgen hoe een animatiefilm tot stand komt - sluit zijn deuren al op 6 januari 2019. Eind maart (de 31e om precies te zijn) volgt de Armageddon: les Effets Spéciaux die dan vijftien jaar heeft bestaan. De attractie wordt vervangen door een Marvel-superheldenattractie met Spiderman in de hoofdrol. Ook de Rock 'n' Roller Coaster gaat binnenkort dicht en wordt omgetoverd tot een Marvel-achtbaan. De precieze sluitingsdatum van die attractie is nog niet bekend.