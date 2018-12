Bas (12) doet recordpoging voor zusje met diabetes

Twaalf jaar oud is Bas Schipper pas, en op die jonge leeftijd zet hij zich al volop in voor zijn jongere zusje Laura (11), die diabetes heeft. Door zaterdag zestien stationspiano's te bespelen, hoopt hij geld op te halen voor het Diabetesfonds.

Laura heeft al vijf jaar suikerziekte. „Ik hoop dat met het geld dat ik met deze actie ophaal, mijn zusje en alle mensen met diabetes genezen kunnen worden.”

Daarom heeft hij zijn actie op Diabeatit gezet, een site waarop acties voor het Diabetesfonds staan. Zijn oorspronkelijke doel, vijfhonderd euro, is Bas allang voorbij geschoten. „Ik dacht eigenlijk dat het te veel geld zou zijn, maar de teller staat inmiddels al bijna op drieduizend euro!”, vertelt hij enthousiast.

Lief

Zijn zusje Laura is blij met de actie van haar grote broer. „Ik vind het heel lief dat hij dit doet, en goed ook. Vooral omdat hij iets doet wat hij ook leuk vindt.” Ze was zes jaar oud toen haar ouders erachter kwamen dat ze diabetes had. „Dat was heel gek.” Ze had heel veel dorst in de periode, en was steeds heel erg moe.

Toen kwam de periode van prikken. „Maar dat hoef ik nu gelukkig niet meer. Ik heb nu een scanner, die haal ik langs een apparaatje in mijn arm en dan weet ik mijn bloedglucose.”

Heftig

Vader Rogier is trots op zijn zoon én dochter. „Het is fijn dat Laura steeds meer zelf kan, want dit heeft ook zeer effect gehad op het gezin. Het was een heftige periode; wennen en aanpassen. Nog steeds eigenlijk.” Maar het blijft oppassen, voor de rest van haar leven. „Vandaar de actie van Bas, het Diabetesfonds doet namelijk onderzoek naar genezing of een middel waarmee het dragelijker moet worden”, vertelt Rogier.

Zaterdag gaat Rogier dan ook de hele dag mee met zijn zoon. „Dit is echt zijn ding, hij is niet verlegen achter de piano en je ziet dat hij er plezier in heeft.” Invloed op de muziekkeuze heeft Rogier niet, dat heeft Bas allemaal zelf uitgekozen. En dat is best verrassend, want er staan voornamelijk golden oldies op het programma.

Bas aan het spelen. Foto: Frans Paalman.

„Ik ga Simon en Garfunkel spelen”, vertelt Bas enthousiast. „En John Lennon, Billy Joel en Lennart Cohen. Dat heb ik zelf gekozen hoor.” Zijn opa en oma hebben hem ooit meegenomen naar een coverband van Simon en Garfunkel en toen is zijn liefde voor de 60’s en 70’s geboren.

Spannend

Hij heeft er in ieder geval heel veel zin in. „Het wordt wel met de dag wat spannender, maar het gaat gewoon lukken.” Als hij eenmaal aan het spelen is, is hij niet meer zenuwachtig. „Als ik eenmaal aan het spelen ben, komt het allemaal wel goed.”

Met de verdere indeling van de dag is Bas niet bezig, dat laat hij aan zijn vader over. „Bas heeft alles zelf gepland, maar of zaterdag nou de beste dag was om dit uit te voeren.. Er rijden minder treinen dit weekend, maar we gaan het zien. Als het niet lukt is het ook niet erg. Bas heeft sowieso wel lol of hij nu op veertien of zestien stations speelt."

Benieuwd naar hoe Bas speelt (en zingt)? Check hier alvast een nummer dat hij zal gaan spelen.

Trots op Bas

Het Diabetesfonds is erg blij met de actie van Bas. „We hebben heel veel acties op Diabeatit, maar deze is toch wel extra bijzonder. Bas is jong, nog maar twaalf jaar, en hij heeft het helemaal zelf op poten gezet", vertelt woordvoerder Miranda Mos. „We zijn echt trots op hem."

Ook vindt het fonds het fijn dat het hele gezin in actie komt. „Het maakt het wel heel speciaal dat vader Rogier bijvoorbeeld ook zijn steentje bijdraagt door de hele dag mee te reizen. Wij zijn heel blij dat Bas zich inzet voor het Diabetesfonds, en dat hij dat doet voor zijn zusje en alle andere mensen met diabetes."

Met het geld dat Bas ophaalt, zal het Diabetesfonds onderzoek doen naar de ziekte. Mos vertelt dat er voor zowel type 1 als 2 onderzoeken lopen. „We zetten ons in voor een beter leven met diabetes én uiteindelijke genezing van deze ziekte."