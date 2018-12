Afrikaanse reclame verboden om kolonisatieverwijzing

In Zuid-Afrika is een reclame van een fastfood keten verboden door de Reclame Code Commissie. In het spotje werd de kolonisatie namelijk op de hak genomen door Chicken Licken.

In de reclame gaat een zwarte man genaamd Big John (ook de naam van hun nieuwe burger) naar Holland. Een jaar voordat VOC-koopman Jan van Riebeeck in 1652 de eerste Europese handelspost stichtte in Zuid-Afrika.

Hola MaNgamla

,,Hola MaNgamla (hallo blanken)’’, zo begint Big John in zijn stamtaal. Daarna in het Afrikaans volgt: ,,Ik vind het leuk hier. Ik denk dat ik deze plek Europa noem.’’

Direct daarna is ben je als kijker in het heden en zie je een vestiging van Chicken Licken, waarin de inmiddels 400 jaar oude man vertelt: ,,Dat is nou de legende van Big John", terwijl hij wegloopt van de toonbank met een burger. De medewerker die hem net geholpen heeft verteld daarop. ,,Weet u wat, ik neem ook een Big John."

Velen konden het spotje wel waarderen, maar dat gold niet voor iedereen, waarna er een klacht bij de commissie terechtkwam. Deze besloot de reclame te verbieden. ,,De erfenis van de kolonisatie - een gevoelig onderwerp waarover verdeeldheid bestaat - leent zich niet voor humoristische uitbuiting, hoe leuk sommige mensen het eindresultaat ook vinden", zo staat in de verklaring. ,,Wij zijn van oordeel dat de commercial een kwestie bagatelliseert (minimaliseert) die bij veel Zuid-Afrikanen gevoelig ligt en hen van streek maakt. De commercial is daarom in strijd met de bepalingen van sectie 1 van sectie II van de Code."