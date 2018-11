Zonen Khashoggi vragen om lichaam vader

De zonen van journalist Jamal Khashoggi eisen dat het lichaam van hun vader wordt teruggegeven. Die oproep deden ze in een interview met CNN.

Onduidelijk

De afgelopen weken waren voor Salah en Abdullah zwaar en vooral onzeker. Er is namelijk veel onduidelijkheid over de verdwijning en het overlijden van hun vader. „Ik hoop echt dat wat er ook gebeurd is, het niet te pijnlijk voor hem was. Dat hij een vredige dood had", aldus Abdullah Khashoggi. Zijn vader noemt hij „moedig, gul en dapper".

Wat er precies met Khashoggi is gebeurd, is onduidelijk. De ene bronnen zeggen dat hij gewurgd is, anderen spreken over het oplossen van zijn lichaam in zuur. Zonder het lichaam van hun vader, kunnen zijn zonen niet rouwen of deze periode afsluiten. Daarom vragen ze in het interview om het lichaam of de overblijfselen van hun vader. „Alles wat we nu willen is hem begraven in Medina (Saoedi-Arabië), bij de rest van zijn familie", zegt Salah Khashoggi.

Moeilijk

Volgens Khashoggi's zonen worden er nu veel leugens verspreid over de journalist, die ze eigenlijk de wereld uit willen helpen. „Hij wordt nu neergezet als gevaarlijke Islamist en sympathisant van het Moslimbroederschap, maar dat was hij niet. Hij was een goede man met normen en waarden. Iemand die van zijn land hield", vertelt Salah. Iedere dag zoeken de zonen het nieuws af, voor een nieuw beetje informatie over hun vader. „Het is moeilijk en verwarrend."

Khashoggi werd begin oktober vermoord in het Saudische consulaat in de Turkse stad Istanbul.