Wildlands Emmen wordt weer 'normale dierentuin'

Wildlands in Emmen moest hét attractiepark van Noord Nederland worden, maar dit gaat tot nu toe nog niet heel best. Het dieren 'adventure' park lijdt dit jaar een verlies van 8 miljoen euro.

Met een zeer ruim opgezet nieuwe dierentuin verderop werd het oude vertrouwde Noorder Dierenpark in de stad achtergelaten. Het gloednieuwe en peperdure park opende in maart 2016 haar poorten. Twee en een half jaar later echter moet 'het roer om' en gaat er bezuinigd worden.

Het mantelbavianenverblijf van de oudbouw ©ANP

Adventure zoo

Wildlands moest een zogenaamde 'adventure zoo' worden; een soort van mix tussen een dierentuin en een attractiepark met een rollercoaster en een waterbaan. Er werd maar liefst 489 miljoen euro besteed aan de ambitieuze 'wereldreisbeleving'. Ook de toegangsprijzen gingen fors omhoog maar de bezoekers bleven weg. Voor Wildlands is de boodschap duidelijk, het moet weer een 'gewone zoo' worden.

Al sinds het begin kampt het park met tegenvallende bezoekerscijfers en wisselende reviews. Een teleurgestelde bezoeker noemt het park op Zoover een 'dierentuin zonder dieren', ook de educatieve elementen, waar het park vroeger bekend om stond, hebben het veld moeten ruimen volgens hem. Ook de verwarrende wandelroute, te hoge entreeprijs en lange wachtrijen worden door veel mensen als ergerlijk ervaren.

Op safari door de Savanne ©ANP

Toekomst

De onduidelijke identiteit is volgens het park de belangrijkste oorzaak van de teleurstellende cijfers. Dieren, toch een belangrijk onderdeel van een dierentuin, zouden volgens veel bezoekers moeilijk te bewonderen zijn in het ruim opgezette park. Wildland wil dat dieren in de toekomst zichtbaarder worden en lege plekken vullen met nieuwe verblijven voor 'aantrekkelijke dieren'.

Er wordt tevens gesneden in de kosten. Zo zullen vijf tot vijftien mensen op zoek moeten naar een andere baan en wordt het park 'efficiënter georganiseerd' met een 'heldere positionering voor een passende prijs'. Het vertrouwen in de toekomst is ondanks de tegenvaller nog steeds onverminderd groot.

Het dierenpark wil het bezoek aantrekkelijker maken door brainstormsessies te gaan organiseren met lokale ondernemers en er wordt een speciale Kinderraad van Advies in het leven geroepen. Wat de plannen ook worden, het dierenwelzijn staat nog altijd voorop.