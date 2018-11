Website moet helpen bij ellenlange wachttijden ggz

Wie geestelijke gezondheidszorg nodig heeft, moet flink wat geduld hebben. Wie de wachtlijst van de ggz groep raadpleegt, ziet dat een intake in Nijmegen wel tot 15 weken kan duren. En dan is het nog de vraag of de behandeling wel passend is.

Dat moet anders. Patiëntenkoepel MIND lanceert donderdag de website kiezenindeggz.nl. Patiënten en huisartsen kunnen daar per ggz-aanbieder zien hoelang de wachtrij is, en hoeveel er betaald moet worden voor een behandeling.

Veel te lange wachttijden

Mensen met autisme, trauma’s, persoonlijkheidsstoornissen en mensen met een combinatie van een licht verstandelijke beperking en een psychische aandoening, moeten veel te lang wachten - zo laten ook de onderzoeken zien.

Soms moeten patiënten dusdanig lang wachten, dat dit leidt tot zelfmoord. Dit stelden psychiaters in 2017 aan de kaak in De Volkskrant. Ze noemen een triest geval van een patiënt die meer dan 12 maanden op een behandeling moest wachten, en toen zoveel pillen slikte da ze op de intensive care belandde.

Inmiddels zijn de wachttijden verkort, blijkt uit de cijfers. Maar nog steeds betekent het een lijdensweg voor veel mensen. Staatssecretaris van Volksgezondheid Paul Blokhuis: ,,Het is heel naar als iemand in geestelijke nood maanden op een behandeling moet wachten. Lang wachten betekent dat de problemen zich opstapelen; baanverlies, schulden, relatieproblemen." Volgens de initiatiefnemers kunnen patiënten nu vaak hun weg niet vinden in het ,,oerwoud van verschillende informatiesites in de geestelijke gezondheidszorg".

Geen tovermiddel

Een einde maken aan de wachttijden? Daar zal de site alleen niet voor zorgen. Het is geen tovermiddel, waarschuwt GGZ Nederland. ,,De vraag naar geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg is nu eenmaal groter dan het aanbod. Wachttijden is een hardnekkig probleem waar patiënten onder lijden'', aldus de brancheorganisatie.

Er moet vooral meer personeel komen en de regeldruk moet stukken lager: 33 procent van alle zorgtijd gaat op aan administratie. Volgens GGZ Nederland krijgt bijna de helft (43 procent) van alle Nederlanders te maken met een psychische aandoening.