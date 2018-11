Wat betekent de Brexit voor jou: studeren in het VK

In deze rubriek gaan we dieper in op wat de Brexit voor jou kan betekenen op verschillende vlakken. Vandaag bespreken we: studeren in het Verenigd Koninkrijk na de Brexit.

Het is nu zo makkelijk om het vliegtuig te pakken en in Engeland te studeren. Lekker dichtbij, vrienden en familie kunnen makkelijk op bezoek komen en iedereen spreekt ook nog eens Engels. Maar kunnen studenten straks nog in het Verenigd Koninkrijk studeren? Moet er dan een visum komen en is het nog betaalbaar? Metro neemt de huidige, en toekomstige, situatie met je door.

Hoe zit het met studenten die nu in het Verenigd Koninkrijk (VK) zitten?

Op dit moment hoef je geen grote veranderingen te verwachten als Nederlandse student in het VK. De komende tijd blijft het VK nog lid van de Europese Unie (EU). Een land kan pas twee jaar na de start van de officiële procedure om uit de EU te treden, echt vertrekken. Het VK startte deze procedure op 29 maart 2017. Dat betekent dat land, als alles goed gaat, vanaf 29 maart 2019 het VK uit de EU stapt. Dat kan eventueel eerder en ook later, als beide partijen het daar over eens zijn. Het hangt vervolgens af van de onderhandelingen tussen de EU en het VK, wat de Brexit op langere termijn betekent voor de Nederlandse studenten die dan in het land zitten.

Heb ik nu of straks een visum nodig?

Op dit moment heb je nog geen visum nodig om in het VK te studeren. Wat er gebeurt na de Brexit hangt af van de onderhandelingen. Is er sprake van een ‘zachte brexit’ (zie kader), dan verandert er waarschijnlijk weinig aan de situatie. Is er sprake van een ‘harde brexit’ (zie kader), dan kan het maar zo zijn dat er wel een visum nodig is om in het land te komen.

Wat betekent de Brexit voor de hoogte van mijn collegegeld?

Dit antwoord is vergelijkbaar met het antwoord voor het visum. Op dit moment is er nog geen reden om je zorgen te maken over de hoogte van het collegegeld. Nederlandse studenten die in het VK studeren, betalen evenveel collegegeld als Britse studenten aldaar. Andersom werkt het net zo: Britse studenten die in ons land studeren, betalen net zoveel collegegeld als wij doen. Het hangt af van de manier waarop het VK uit de EU stapt, hoe het gaat zitten met collegegeld. Bij een ‘zachte brexit’ blijft de hoogte van het collegegeld hoogstwaarschijnlijk hetzelfde. Bij een ‘harde brexit’ kan het maar zo zijn Nederlandse studenten meer moeten betalen.

Hoe zit het met het Erasmus+ programma?

Het Erasmus+ programma is een subsidieprogramma van de Europese Unie, bedoeld voor onderwijs, jeugd en sport. De samenwerking tussen deelnemende landen op alle niveaus moeten hiermee bevorderd worden. De beurs wordt onder meer gebruikt voor studenten in het hoger onderwijs die in het buitenland willen studeren of stage lopen.

In principe is het zo dat als er sprake is van een ‘harde brexit’, het VK dus alle banden met de EU doorsnijdt. Dat zou betekenen dat als je gaat studeren in Engeland, je geen beurs van Erasmus kunt krijgen. Er bestaat echter wel een kans dat de Britten onderdeel blijven uitmaken van Erasmus. Dat hangt af van de uiteindelijke deal die er gesloten wordt. Voorlopig verandert er nog even niets voor de Nederlandse studenten die in het VK studeren via Erasmus.

Kan ik straks nog wel studeren in het Verenigd Koninkrijk?

Het antwoord op je vraag is: ja. Dat kan, maar afhankelijk van de deal kan het wel een rompslomp worden aan papierwerk en afspraken. In het ergste geval (‘harde brexit’) moet je in de toekomst een visum aanvragen en betaal je meer collegegeld dan je nu doet. De Erasmusbeurs hoef je niet op je rekening te verwachten. In het beste geval blijven de regels zoals ze nu zijn (‘zachte brexit’). Je betaalt zo ongeveer hetzelfde bedrag aan collegegeld, kunt aanspraak doen op de Erasmusbeurs en je hebt geen visum nodig. Alles hangt af van de uiteindelijke deal.

Is mijn in het VK behaalde diploma nog wel even waardevol na de Brexit?

Yes, it is. Het hangt nog altijd steeds af van de universiteit waar je studeert of gaat studeren, wat de waarde van je diploma is. Bezoek je Cambridge of Oxford, reken er dan maar op dat die namen het ook na de brexit nog even goed doen in Nederland en waar dan ook ter wereld.

Handig om te weten: wat is een ‘zachte brexit’?

Momenteel is het zo dat alle landen die aangesloten zijn bij de Europese Unie een open grens hebben met andere Europese landen. Dat betekent dat er vrij verkeer binnen alle landen van de EU mogelijk is voor zowel personen als goederen, diensten en kapitaal. Denk aan de euro die in meerdere landen gebruikt wordt. Maar ook het maken van afspraken over producten die we onderling verhandelen, die moeten aan bepaalde eisen voldoen. Die regels zijn allemaal hetzelfde voor alle landen die bij de EU aangesloten zitten. Dat maakt het handelen tussen landen erg gemakkelijk. Door die open grenzen kunnen wij makkelijk stedentripjes maken binnen de Europese Unie.

Met dit in ons achterhoofd kunnen we de vraag beantwoorden. Bij een zachte brexit neemt het VK afscheid van de Europese Unie maar hebben ze nog wel toegang tot de zogeheten interne markt. Dus de open grenzen. Dat is voor bedrijven in het VK maar ook in de EU wel handig in verband met de handel. Als er gekozen wordt voor een ‘zachte brexit’, betaalt het VK nog wel mee aan het EU-budget maar hebben ze niets te zeggen over vrij verkeer van personen (migranten). Het VK moet zich houden aan alle regels die in Brussel gemaakt worden maar heeft er zelf niets over te zeggen.

En wat is dan een ‘harde brexit’?

Logischerwijs worden bij een ‘harde brexit’ alle banden met de EU doorgesneden. Het VK krijgt veel meer controle over de eigen grenzen en wie of wat er in of uit gaat. Dat is nadelig voor EU-burgers die in het Verenigd Koninkrijk wonen en andersom. Ook op de handel heeft het direct effect, daar moet dan veel meer controle op uitgevoerd worden. Het geeft het VK namelijk de kans om handel met andere landen aan te gaan die zich mogelijk niet aan de regels van de EU houden. Die wil op haar beurt niet dat er producten in de Europese Unie terecht komen die niet aan de strenge regels voldoen.