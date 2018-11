Vrouw (60) verliest £90.000 aan toyboy uit Sri Lanka

De Schotse Diane De Zoysa (60) dacht de liefde van haar leven te hebben gevonden op Sri Lanka, maar dat liep allemaal helemaal anders. Haar toy boy husband, zoals de 26-jarige Priyanjana De Zoysa wordt genoemd, werd vermoord en De Zoysa is na lange tijd vast te hebben gezeten in Sri Lanka eindelijk terug in Schotland, met een lege bankrekening.

Geld belust

De Zoysa ontmoette haar 26-jarige lover in 2011 tijdens een vakantie in Sri Lanka, waar ze een heftige romance aan ging met de hotelmedewerker. Uiteindelijk stapten de twee zeven maanden later in het huwelijksbootje, voordat ze in 2015 zou emigreren naar Sri Lanka.

Maar al snel bleek haar man nogal op geld belust te zijn. „Toen ik hier kwam wilde hij constant geld van mij hebben", vertelde ze MailOnline.

De Zoysa spendeerde al haar 90.000 pond aan spaargeld aan haar 26-jarige man. Ze verkocht haar huis in Musselburgh en gebruikte het geld om een huis te bouwen in Sri Lanka en een busje te kopen voor haar hubby.

Vermoord

Tot het noodlot toesloeg: Priyanjana werd het afgelopen jaar vermoord door gangsters. Zijn vrouw bleef gestrand achter in het land. De familie van Priyanjana hield haar onder huisarrest en verboden haar om het huis te verkopen. Ook eisten ze het geld van haar pensioen.

„Ik kon daar echt niet langer blijven", vertelt ze emotioneel aan the Daily Record. „Ik voel me best wel dom nu dat ik niet geluisterd heb naar mijn familie en vrienden omdat zij me zeiden dat het alleen maar om het geld ging. Ik dacht dat hij echt van mij hield, maar het is duidelijk dat dat niet zo is. Ik wilde hen bewijzen dat ze ongelijk hadden. Ik heb nog nooit zo van iemand gehouden als dat ik van hem hield. Hij was altijd heel erg liefhebbend naar mij toe. Hij wilde wanhopig graag dat ik hier naartoe zou verhuizen."

Ze vertelt verder dat de familie van haar echtgenoot haar eigenlijk twee jaar lang huisarrest hadden gegeven. „Ik mocht nergens heen, niet eens naar het strand."

Jaloezie

Ze betaalde 57.000 pond voor het huis, dat dichtbij het huis van haar man's familie werd gebouwd. Daarnaast spendeerde ze 31.000 pond aan een minibusje voor hem zodat hij kon gaan werken als chauffeur. Achteraf lijkt het er volgens de vrouw ook nog eens op dat haar echtgenoot vreemdging. Dat ontdekte ze toen ze papieren vond bij zijn persoonlijke spullen.

Ze gelooft dat hij echtgenoot is vermoord door mensen die het geld dat hij had door haar van hem wilden afpakken. „Zijn vrienden vertelden mij dat ze jaloers waren omdat hij rijk was. Ze waren jaloers omdat hij een mooi huis, een minibus en een tuk-tuk had. Ze chanteerden hem. Hij gaf ze toen wat geld, maar ze wilden meer. Omdat hij niet meer gaf hebben ze hem doodgeschoten. Ze hebben hem zeker gezocht."

Uiteindelijk lukte het haar om weg te komen bij de familie van haar overleden echtgenoot en verbleef ze bij een paar vrienden. Al het geld wat ze nog had investeerde ze in wegkomen uit Sri Lanka, waardoor ze op dit moment ook nog eens een schuld van 4000 pond op haar creditcard heeft.

Toch is De Zoysa blij om terug te zijn. Ze gaat proberen haar leven opnieuw op te bouwen nu ze weer in Schotland is. Van haar pensioentje kan ze niet leven, dus gaat de vrouw samen met de gemeenteraad en een advocaat kijken wat ze kan doen.