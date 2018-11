TravelBird nu echt failliet verklaard

Online reisbureau TravelBird is officieel failliet verklaard. Er is geen mogelijkheid meer om reizen te boeken via de website. Garantiefonds SGR staat in voor de gedupeerde reizigers. In totaal proberen zij nu zo’n 50.000 mensen te helpen. De organisatie hoopt nog op een doorstart.

Reizigers die een tripje hebben geboekt voor 9 november kunnen hun vliegtickets nog gebruiken, laat SGR op hun website weten. Tickets na die datum zijn niet meer geldig, die mensen moeten thuisblijven. Gedupeerde reizigers krijgen een persoonlijk bericht van het garantiefonds, dat ook adviseert om de website goed in de gaten te houden.

Hotels

De SGR helpt ook de mensen die momenteel nog in het buitenland zitten en hun reis via TravelBird hebben geboekt. In een brief aan de betreffende hotels waar de reizigers slapen, vraagt de organisatie nadrukkelijk om de toeristen te blijven huisvesten. De SGR betaalt de hotels en krijgt daarvan hulp van reisorganisatie TUI, zo is te lezen in dezelfde brief.

Na de oprichting in 2010 boekte TravelBird in het eerste half jaar van 2018 voor het eerst winst. Door, naar eigen zeggen, seizoen fluctuatie kwam het bedrijf de laatste maanden in de financiële problemen. Er ontstond een achterstand van betalingen, onder meer aan hotels, waardoor enkele reizigers voor een dichte deur stonden. Het bedrijf was naarstig op zoek naar extra financiering. Dat blijkt niet gelukt. Bij het bedrijf werken ruim 300 mensen.