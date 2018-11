Minister gaf verkeerde informatie over Stint

ProRail is donderdag gestart met het afsluiten van onbewaakte overwegen. Met betonblokken is de overweg in de Mijlerweg in Lunteren afgesloten voor weggebruikers, het is de eerste die op deze manier ontoegankelijk wordt gemaakt.

Betonblokken

Eigenlijk was het plan om in Lunteren twee overwegen te sluiten, maar een 75-jarige inwoner had de spoorbeheerder voor de rechter gedaagd. Hij wilde namelijk een vergoeding voor het afsluiten van de overweg bij zijn huis. De uitspraak volgt over twee weken. „Als we mogen afsluiten, staan we er die dag meteen met de betonblokken", aldus ProRail.