Lees de Metro van dinsdag 6 november nu al online

De Metro van morgen is klaar en zal morgenochtend weer voor iedereen klaarliggen in de groene bakken op de grootste stations van Nederland.

Lukt het je niet om er eentje te bemachtigen of kan je - begrijpelijkerwijs - niet langer wachten om de krant al te lezen? Dan kan dat ook online. Wat kan je allemaal verwachten?

Famke Louise

Metro sprak met Famke Louise over haar documentaire en hoe ze haar leven filtert van negativiteit, haters krijgen haar niet klein. Pesterijen kunnen iemand tot waanzin drijven, daar weten ze bij 113 zelfmoordpreventie alles van. Iris sprak met hen over de toenemende zelfmoordcijfers, 113 bestaat nu tien jaar en zij zagen het aantal meldingen flink stijgen. Sommigen zoeken hun toevlucht in de drugs om even aan de realiteit te ontsnappen.

Een middel dat steeds vaker gebruikt wordt is GHB, maar wat is dit voor middel en wat zijn de gevaren? Metro sprak enkele gebruikers en kwam erachter dat zelfs onder hen grote angsten voor de partydrug bestaan.

De smartphone heeft het leven in het afgelopen decennium flink veranderd, op het eerste gezicht lijkt het handig: zo'n apparaatje waarmee je de hele wereld in je zak hebt. Toch zijn er ook minder fijne gevolgen van altijd maar online zijn, sommigen ontwikkelen zelfs een heuse verslaving. En dit is zeker niet iets om lichtzinnig over te doen.

Ebru Umar praat in de Metro van morgen over BMW's en hun bezitters en tenslotte blikken we terug op de contactadvertenties van vroeger. Wat deden mensen toen er nog geen Tinder was om aan hun trekken te komen? Ze schreven naar de krant en wij hebben een paar juweeltjes uit de archieven tevoorschijn gehaald. En wat blijkt? Vroeger waren ze allesbehalve preuts.

Wil je hem lezen? Dat kan! Klik op deze link en dan komt het helemaal goed.