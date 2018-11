'Kap met homo als scheldwoord gebruiken in stadions'

Scheldwoorden als 'homo', 'flikker' en 'nicht' behoren tot de meest gebruikte van Nederland. Ook in voetbalstadions worden deze termen vaak gebruikt en nagenoeg nooit in een positieve context.

De 20-jarige Bowi Jong komt al zijn hele leven in het stadion van AZ als voetballiefhebber én valt op jongens. Volgens hem en de 25-jarige Daan Verhoeven moet er meer bewustwording komen voor de impact die dit soort spreekkoren kunnen hebben. Zij schreven een openhartige brief naar de KNVB.

Fanatiekeling

Bowi groeide op in Alkmaar en mist bijna geen enkele thuiswedstrijd van zijn club. „Ik kom er eigenlijk al sinds mijn geboorte, dat komt door mijn pa. Hij is een fanatieke fan met een AZ-tattoo. Je kan wel stellen dat het me met de paplepel is ingegoten en ik ben ook al van jongs af aan voetballiefhebber. Mijn vader heeft nooit problemen gehad met het feit dat ik gay ben, zijn reactie op mijn coming out was de beste ooit."

„Toch heb ik moeite met het gemak waarmee er elke keer weer beledigende termen over LHBTI+'ers worden geuit." Toen de student een aantal weken terug op de tribune zat, hoorde hij een jongen van een jaar of 12/13 keihard 'vieze homo' roepen na een overtreding op het veld. „Ik draaide me om en stond versteld, niemand zei er iets van. Ik denk niet dat alle voetbalsupporters écht homofoob zijn, anders zou ik er ook niet meer komen.”

Samen met medesupporter Daan Verhoeven wil hij stadions voor de volgende generatie homoseksuele voetballiefhebbers een fijnere plek maken. Zelf is Bowi inmiddels drie jaar uit de kast en doen de spreekkoren hem niet meer zoveel. „Je raakt er een beetje aan gewend, maar ik doe dit voor de volgende generatie jongeren. Toen ik hier zelf mee worstelde, sprak ik me niet uit en nu wil ik dat wel doen."

Bowi met zijn vader met een Alkmaarse vlag en een biertje ©Eigen foto

Bewustwording

Bowi verwacht niet dat zijn oproep de complete voetbalwereld op korte termijn zal stoppen met homofobe leuzen. Het belangrijkste doel van de brief naar de KNVB van Jong en Verhoeven is meer bewustwording creëren binnen het voetbal maar ook daarbuiten. „Homoseksualiteit wordt te veel in een negatieve context gebruikt en dit schaadt jongeren die uit de kast willen komen. Voetbal is de grootste sport van Nederland en heeft een voorbeeldfunctie."

„Probeer je eens in te leven in een ander, is het nodig om telkens maar weer die homoseksualiteit erbij te betrekken? We doen dit ook niet voor onszelf maar voor jongeren die nu opgroeien. Het coming out-proces kan behoorlijk heftig en eenzaam zijn en dan helpt dit soort taal totaal niet Sommige reacties kan ik nu al raden: 'gekwetst zijn is een keuze' of 'word eens wat harder'. Geloof me, ik ben niet gekwetst en kan best tegen een stootje."

De oproep van de twee roze supporters kan in elk geval op een positieve reactie rekenen van de KNVB, de voetbalbond heeft aangegeven met het duo in gesprek te willen. Ook analist Barbara Barend en Kamerlid Vera Bergkamp van D66 steunen hun oproep. Bergkamp heeft naar aanleiding van de brief schriftelijke kamervragen ingediend.