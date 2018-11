Indiase tijger die 13 mensen doodde, doodgeschoten

Als gevolg van het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen in Flevoland zal de spoedeisende hulp in Lelystad, na groen licht van de inspectie, vanaf maandag tijdelijk ’s avonds en ’s nachts gesloten zijn.

De sluiting van de eerste hulp, waarvoor de rechter eerder op de dag al toestemming heeft gegeven, komt doordat veel personeel vertrekt. „De patiëntveiligheid is in het geding en die staat echt voorop'', zegt Bruins. Hij wijst erop dat ziekenhuizen in de omgeving de helpende hand kunnen bieden. De minister hoopt dat de maatregel tijdelijk is, in afwachting van een mogelijke redding van de IJsselmeerziekenhuizen.

Er hebben meerdere kandidaten belangstelling om de failliete boedel deels of helemaal over te nemen, constateert Bruins. Hij wil met gegadigden in overleg en denkt woensdag uitsluitsel te kunnen geven.