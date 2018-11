'Ik ging out, maar daarna stond ik weer te feesten'

GHB is extreem verslavend, zeggen artsen in de NRC. Ze geven aan zich zorgen te maken over de groep gebruikers, die bijna allemaal tussen de twintig en dertig jaar oud zijn.

Het aantal mensen dat door GHB op de spoedeisende hulp belandt is explosief gestegen, zeggen artsen op die afdeling van ziekenhuizen in Amsterdam. De patiënten komen in comateuze toestand het ziekenhuis binnen en zijn vaak op geen enkele manier te wekken.

Femke Gresnigt, SEH-arts in het OLVG zegt tegen NRC dat de werking van GHB vaak onderschat wordt: de drug is namelijk lastig te doseren. „Eén milliliter te veel en je hebt een overdosis.” Maar waarom zou je een drug aanraken waarvan de gevolgen dermate desastreus kunnen zijn?

Nokkie

„Het is een van de gevaarlijkste middelen die er is”, vertelt de 31-jarige Elbie. Hij was 19 toen hij GHB voor het eerst probeerde en heeft de negatieve gevolgen ervan ervaren. „Als je het niet goed doseert, te veel neemt, dan ga je nokkie. Dan kan je gelijk opgehaald worden door een ambulance.”

Bij hem kwam er geen ambulance aan te pas, maar out ging hij wel. „Daarna stond ik weer vrolijk op om door te feesten.” De klap kwam de volgende dag pas. „Toen besefte ik me pas wat er gebeurd was.”

„Ik had gehoord dat GHB de seks leuker zou maken”, vertelt de 25-jarige Anne. „Vandaar dat mijn vriendin en ik het wilden proberen toen ik 17 was.” Bij die ene keer bleef het voor hem niet, maar verslaafd zou hij zichzelf niet noemen. „In totaal heb ik twee keer GHB gebruikt en ik heb verder geen behoefte om dat nogmaals te doen. Dat extreem verslavende aspect, dat herken ik niet.”

'Ik gooi het weg'

Extreem verslavend is GHB ook pas wanneer je het meerdere dagen achter elkaar gebruikt. Dat ondervond Elbie. „Ik had nog wat GHB over van een festival en toen bleef ik het daarna gebruiken, gewoon om het op te maken. Toen merkte ik dat ik de neiging had om bij te pakken als het uitgewerkt was; wat ik vervolgens ook deed. Je snakt naar meer, maar hoe langer je gebruikt hoe sterker de ontwenningsverschijnselen worden. Ik ben zo geschrokken van dat stukje verslaving dat ik dat nooit meer gedaan heb. Als ik nu over heb van een festival, dan gooi ik het weg.”

GHB beschrijft Anne als een interessante ervaring. „Het voelt alsof je dronken bent, maar dan wel scherp. En ik werd er vooral bloedjegeil van.” GHB bestaat onder andere uit gootsteenontstopper: „chemische troep” die volgens Anne niet goed voor je lijf kan zijn. „Het bracht iets extra’s, maar dat heb je met alcohol of andere middelen ook. Middelen die net iets minder schadelijk zijn.”

Goud

Ondanks het besef dat het een schadelijk, chemisch goedje is, volgde er nog wel een tweede keer. „Dat was op een verjaardag. De gelegenheid deed zich voor en ik dacht: ‘waarom niet'. Een huisgenoot had GHB in een flesje in de koelkast staan."

Deze keer had minder effect, maar Anne voelde het wel. „Alles ging langzamer, stroperig.” Geen verkeerd gevoel, aldus Anne, maar „Niet een effect dat ik per se vaker zou willen hebben."

Het GHB-gebruik stopte voor Elbie niet na die korte periode van verslaving. Over een tijdsspanne van tien jaar heeft hij zo’n honderd keer de drug gebruikt. „Het is een kwestie van zelfbescherming en discipline. De verleiding kunnen weerstaan. Ik heb het idee dat ik GHB kan gebruiken zonder dat het verslavend wordt.” Want de drug bevalt hem nog steeds goed en op een volgend feest zal Elbie dan ook weer „voor Goud gaan met g en de rest", knipoogt hij.