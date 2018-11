HBO: 'Slotseizoen Game of Thrones in april te zien'

Er gingen al langer geruchten rond over de premiere van het achtste en laatste seizoen van de hitserie Game of Thrones, deze geruchten blijken waar te zijn. HBO bevestigt per tweet dat de afleveringen inderdaad zullen worden uitgezonden vanaf april 2019.

De fans hebben het in 2018 een jaar zonder Game of Thrones moeten doen, maar hier komt aankomend voorjaar dus verandering in. Eerder gaf de zender alleen maar vage hints, nu is er een concrete releasemaand van de premiere.

Zinderende climax

Seizoen 8 van Game of Thrones zal uit slechts zes afleveringen bestaan, dit is beduidend minder dan eerdere seizoenen. De eerste zes seizoenen hadden elk tien afleveringen en het zevende seizoen, dat in de zomer van 2017 uitkwam, had zeven episodes. Toch zullen de afleveringen wel een stuk langer zijn dan in eerdere seizoenen. Geschat wordt dat seizoen 8 zo'n 10 uur gaat duren, dat is tussen een uur en anderhalf uur lang per episode.

Het slotseizoen moet de kers op de taart worden van de meest succesvolle televisieserie ooit. Acteurs laten nog niet veel los over de gebeurtenissen en dat is misschien maar goed ook. Niemand houdt per slot van rekening van spoilers. Het zouden de 'zes beste scripts ooit zijn' en het budget is nog verder opgeschroefd. Peter Dinklage, die de rol van Tyrion Lannister vertolkt, noemt de geroemde 'Battle of the Bastards' een schoolreisje vergeleken met de slotslag tussen de levenden en de doden.

We zullen dus nog vijf maanden geduld moeten hebben. Dan komen we er eindelijk achter hoe het zal aflopen met Jon Snow, Danaerys Targaryan, de Starks, de Lannisters en de rest. Vermoedelijk overleven ze het niet allemaal, maar weten we wel wie er na al die jaren mag gaan zetelen op de ijzeren troon.