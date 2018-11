Er is minder armoede in Nederland

In tegenstelling tot voorgaande jaren is er in 2016 minder armoede gemeten in Nederland. Dat meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Was in 2013 nog 7,6 procent van de bevolking arm, lag dat aantal in 2016 op 6 procent. Oorzaak voor het afnemende aantal ligt waarschijnlijk in de aantrekkende economie na 2013.

Uitzichtloos

Toch gaat het dan nog steeds om bijna een miljoen mensen, die nog in armoede leven. Meer dan een kwart van dat aantal is kind. FNV noemt het onacceptabel en uitzichtloos, dat zo'n groot aantal mensen nog in armoede leeft. „Dat is bijna één op de tien", aldus vicevoorzitter van de FNV Kitty Jong.

Volgens haar werkt een derde van de arme mensen gewoon, maar „ze hebben vaak geen zekerheid van werk en inkomen omdat ze een flexibel contract of oproepcontract hebben, of zzp’er zijn terwijl het werk dat zij doen vaak structureel is".

Niet veel maar toereikend

Voor het bepalen wanneer iemand arm is, maakt het SCP gebruik van het 'niet-veel-maar-toereikendbudget' (NVMT). Daarvoor is uitgegaan van een budget voor basisbehoeften - voeding, kleding en wonen - aangevuld met een minimum voor ontspanning en sociale participatie. Voor een alleenstaande bedraagt dat 1139 euro per maand. Voor een stel met kind ligt dat op 1850 per maand.

Mensen in de bijstand, niet-westerse migranten en alleenstaande moeders met minderjarige kinderen lopen het grootste risico op armoede. Ook blijkt er een link tussen ouderdom en armoede te liggen: van de mensen tot 75 jaar verkeert 2 procent in armoede, bij 90-plus is dat 9 procent.