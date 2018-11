Eerst langs de beveiliging dan zwaaien naar de Sint

,,Je moet het eigenlijk zien als een groot festival. Het gebied waar de Sint binnenkomt wordt een evenemententerrein,” zegt een woordvoerder van de gemeente Zaanstad. Zaterdag 17 november vindt de landelijke Sinterklaasintocht plaats in de gemeente Zaanstad. De beveiliging voor de optocht is al in volle gang. Vervelend of gewoon nodig? Metro nam een kijkje op de Zaanse Schans en in Zaandijk.

Zodra je de Noord-Hollandse dorpje Zaandijk binnenloopt struikel je over de toeristen die allemaal de bekende ‘Zaanse Schans’ met molens willen bezichtigen. Niet zo gek dat dit typische Hollandse dorpje de plek is waar Sinterklaas volgend weekend binnenkomt. Volgens de Telegraaf is de beveiliging van het dorpje als bezig sinds 7 november, 10 dagen voordat de optocht plaatsvindt.

Als wij een kijkje nemen oogt Zaandijk rustig. We zien wat politie voorbij fietsen en de gemeente is bezig om bewegwijzering borden te plaatsen. Verder valt er weinig opmerkelijks te zien. ,,Ik heb er geen problemen mee en vind die extra veiligheid wel goed. Sommige buurtbewoners vinden het allemaal maar een gedoe, maar dat zijn bijvoorbeeld mensen die invalide zijn en die hun auto moeten wegzetten omdat de straat wordt afgesloten. Maar dat soort dingen zijn onvermijdelijk,” zegt buurtbewoner Edwin die al 24 jaar in Zaandijk woont.

Hekken worden versierd

De woordvoerder van de gemeente legt uit dat er hekken om het gebied komen waar de Sint aankomt en maakt de vergelijking met een festival waar ook zo’n 20.000 tot 25.000 bezoekers op af kunnen komen. Wat we dan kunnen verwachten? ,,Een jassen en tassen controle, net zoals bij een festival.” Of dat dan niet ten koste gaat van de gemoedelijke, spontane en vrije sfeer die bij Sinterklaas hoort? ,,Bij grote evenementen ontkom je niet aan beveiliging. Maar we zullen er van alles aan doen om de sfeer gemoedelijk te houden. Bij de controlepoortjes zullen gewone beveiligers aanwezig zijn. De hekken zullen worden versierd, zodat alles er feestelijk uit ziet.”

Demonstranten zijn al aanwezig

Als we de Zaanse Schans oplopen zien we niet alleen tientallen toeristen met camera’s maar we zien ook direct een paar demonstranten van de Zwarte Pieten Actiegroep staan. ,,Zwarte Piet is een mythologisch figuur en wij willen gewoon dat Zwarte Piet blijft,” zegt Ellen van de Actiegroep Alleen Maar Zwarte Piet. Zaterdag 17 november zullen ze niet aanwezig zijn. Wat ze ervan vindt dat het terrein al beveiligd is? ,,Dat is natuurlijk van de zotte. Dat dat gedaan moet worden. Wij maken niets kapot, we spuiten niets op de grond, we staan er alleen maar omdat de anti- Zwarte Groep er staat. We willen het kindvriendelijk blijven.” Geweld of niet, het maakt maar weer duidelijk dat ook dit jaar de Zwarte Pieten-discussie nog in volle gang is. En om problemen als vorig jaar te voorkomen wordt er dit jaar extra beveiliging ingezet.

‘Demonstranten kun je nooit helemaal uit de weg gaan’

In Nederland heb je demonstratierecht dus demonstranten kun je nooit helemaal uit de weg gaan. Toch zal de gemeente Zaanstad proberen het in zo goed mogelijke banen te leiden. ,,We hebben duidelijke regels, demonstranten kunnen zich 72 uur van tevoren aanmelden. We kunnen afspraken met ze maken en checken of ze bereid zijn zich daar ook aan te houden..”

Intimiderende sfeer

Gezellig is anders, moeder Denise uit de omliggende gemeente Wormer noemt de sfeer intimiderend. We spreken haar als ze met haar 3-jarige zoontje Loek een wandeling maakt door de Zaanse Schans, iets dat ze regelmatig doet. ,,Ik vind het belachelijk dat mijn kind straks misschien geconfronteerd wordt met metaaldetectors. Ik vind het vrij intimiderend om te lezen dat er misschien een actie wordt gepland. Het is een kinderfeest, maar al die discussies gaan mij te ver.”

Extra politie

De 18-jarige Stan werkt bij een windmolen cruise bij de Zaanse schans en woont in Zaanstad. ,,Je merkt wel dat er veel meer politie rond rijdt dan eerst, maar ik vind het wel goed eigenlijk. Ik denk ook dat het wel nodig is.” De 18-jarige Sam denkt er hetzelfde over. Ze werkt bij de bakker in Zaandijk. ,,Veiligheid is natuurlijk erg belangrijk helemaal met dit soort grote events waar veel mensen op af komen. De vraag is natuurlijk wel hoe ver je daarin moet gaan. We hebben af en toe wat klanten die een onrustig zijn.” Maura, eigenaresse van een bloemenwinkel op de Lagedijk (de plek waar de intocht plaatsvindt) merkt verder weinig van onrust. Ze vindt het vooral vervelend dat zij drie dagen voor de intocht al niet meer met de auto bij haar winkel kan komen. ,,We mogen hier niet meer in de straat parkeren, best onhandig want zo loop ik veel klanten mis.”

Polsbandjes

Mocht je je afvragen of je als bezoeker op de dag van de nog wel spontaan een bezoekje kan brengen aan de optocht? Dat kan. Ondernemers en bewoners van de Lagedijk krijgen een polsbandje, zodat de organisatie weet dat ze uit de omgeving komen. Andere bezoekers kunnen de optocht komen bezoeken maar de woordvoerder van de gemeente raadt aan om op tijd te komen. Mensen van buitenaf kunnen vrijblijvend een polsbandje krijgen. ,,Dat is eigenlijk vooral voor de kinderen zodat ouders daar hun naam en telefoonnummer op kunnen schrijven.”