Doerak krijgt collegepas van universiteit Groningen

De zevenjarige Doerak uit Groningen mag zich officieel de hoogst opgeleide kat van Nederland noemen, nu de Rijksuniversiteit Groningen hem een officiële collegekaart heeft gegeven.

Het poezenbeest is al sinds een jaar of vijf een graag geziene gast in het Harmoniekwartier waar onder meer rechtsgeleerdheid en letteren gegeven wordt. Zijn baasje, de 39-jarige Ekko Ros, is apetrots op zijn huistijger. Metro besloot eens te bellen met de eigenaar van de eerste officiële Nederlandse universiteitskat.

Wassen is belangrijk ©Ekko Ros

Doerak en Mickey

Op het moment dat Ros aan de lijn hangt, wordt zijn kat net een collegezaal uitgezet. Het dier is een prachtige pluizige ex-kater met een roodwitte vacht.„Hij loopt al zo'n vijf jaar rond in de buurt maar is sinds kort een stuk aanhankelijker geworden. Jarenlang was hij onafscheidelijk van zijn boezemvriend Mickey. Begin dit jaar is Mickey overleden en daar heeft Doerak het erg moeilijk mee gehad. Hij vermagerde flink en we maakten ons best wel een beetje zorgen. Sinds kort herkennen we eindelijk onze eigen kat weer een beetje terug", aldus Ros.

Na de dood van zijn kameraadje, heeft de kater veel meer aandacht nodig. Gelukkig komt hij op de monumentale campus niks tekort. „Studenten en stafleden hebben hem in hun hart gesloten, hij is het knuffeldier van de RUG geworden."

De kruising tussen een Pers en een Maine Coon spendeert hele dagen op de universiteit en is in korte tijd uitgegroeid tot een icoon. „Wanneer een college begint vraagt een professor normaal gesproken of iedereen hem goed kan verstaan, hier in Groningen is dat nu de vraag of er iemand allergisch is voor katten."

Doerak met zijn overleden maatje Mickey ©Ekko Ros

Markante kat

Wat doet een kat nou precies op een universiteit? Eigenlijk precies hetzelfde als een kat op elke andere plek. „Hij slaapt driekwart van de tijd en voor de rest zoekt hij naar aandacht. Doerak is de moeilijkste niet en vindt het heerlijk om geaaid te worden. Toch heeft hij ook zijn eigenaardigheden. Ik werd laatst aangesproken door een docent die leiding gaf aan een werkgroep van twintig man in een lokaal waar de deur dicht was. En dichte deuren, daar houdt Doerak niet van. Hij begon keihard te mauwen. Uiteindelijk ging de docent overstag en wilde ze hem toch maar binnenlaten, toen de deur open ging stopte hij inderdaad met miauwen maar wilde hij tegelijkertijd ook niet meer naar binnen", aldus Ros.

De verschillen tussen het leven van een gestreste student die deadlines moet halen en een relaxte huiskat kunnen bijna niet groter zijn. Misschien dat hij daarom ook wel zo geliefd is. Hij brengt een stukje rust in het gespannen en gehaaste leven van de studenten. Wat natuurlijk ook helpt is het feit dat hij een kat is, en katten doen het nou eenmaal altijd goed.

Het lievelingetje van student en docent ©Ekko Ros

Gronings icoon

De Groninger, die als beveiliger werkt, kreeg Doerak van een vrouw die niet langer voor hem kon zorgen en de naam verraadde ook vijf jaar geleden al de aard van het beestje. „Het is niet de eerste keer dat onze kat media-aandacht krijgt. Toen hij voor het eerst naar buiten kwam ging hij onder het warme motorblok van een auto zitten om daar te slapen. De auto reed vervolgens weg en hij is 10 kilometer als verstekeling meegereden. Die dag kregen we een telefoontje vanuit Haren met de boodschap dat onze kat gevonden was. Met dit verhaal kwam hij in het Dagblad van het Noorden."

Ros kwam erachter dat sommige universiteiten nog een stapje verdergaan en poezen en katten sosms een collegekaart geven. Zo heeft de universiteit van Harvard de rode kat Remy geadopteerd en is de zwart/witte kater Pebbles de mascotte geworden van Essex University. Deze officiële status had Doerak tot voor kort nog niet, maar daar kwam verandering in toen zijn baasje contact zocht met de universiteit. Zij hadden hier wel oren naar. „De woordvoerder van de RUG reageerde na een dag. Doerak krijgt een RUG-pas waarmee hij vanaf nu een officiële universiteitskat wordt. Voor zover ik weet is dit de eerste van Nederland."

Doerak zelf is, als een echte Groninger, vrij nuchter onder alle aandacht. „Hij vindt een fietstas op dit moment interessanter dan dit gesprek", aldus Ros. „Het blijft immers een eigenwijze kat. Hij zal zich op de universiteit vooral gaan richten op het vakgebied waar hij een expert in is: stressreductie. Hier is hij echt een expert in", grapt Ros. Ook internationaal is de universiteitskat nieuws. Doerak staat binnenkort in het Britse Yourcat Magazine en een Amerikaans kattentijdschrift.

Hij is er blij mee ©Ekko Ros

Doeraks dagindeling

06:00 Opstaan en ontbijt

07:00 Naar buiten en naar de RUG

08:00 De drukte opwachten en aandacht krijgen

09:00-17:00 Overal en nergens luieren en af en toe een eetpauze

18:00 Avondeten

19:00-21:30 Opnieuw naar de uni en avondcollege's meepakken

21:30 Thuis slapen

De RUG is in het weekend gesloten, dit begrijpt de kater nog niet heel goed en hij staat dan ook voor een dichte deur op zaterdag en zondag. Probeer een kat maar eens uit te leggen wat 'weekend' precies is, voor hem is het immers altijd weekend. Wil jij de avonturen van Doerak blijven volgen, voeg hem dan toe op Instagram!