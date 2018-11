Condoomwinkel: 'Ze hebben hier niets te verbergen'

Op de laatste dag dat de Try before you Fly winkel op Utrecht Centraal open is, is het niet druk. Waar er de afgelopen week rijen voor de etalages stonden, staat het publiek nu op een veilige afstand de winkel te observeren. Het is ook wel een ding, om als eerste de condoomwinkel binnen te stappen.

„Dat hebben we wel gemerkt”, vertelt medewerker Nina. Ze staat in de winkel om namens de Condomerie voorlichting te geven over het assortiment. „Als de winkel leeg is, is het toch iets intimiderender om naar binnen te gaan. Als er meer mensen aan het kijken zijn, is drempel lager.”

Stiekem

Inmiddels blijven buiten de winkel reizigers staan kijken naar de opzichtige gevel van het pand. Er wordt geen geheim gemaakt van wat zich binnen afspeelt. Dat is volgens woordvoerder van Soa Aids Nederland Erwin Fisser ook niet de bedoeling. „We wilden dat het hier open en zichtbaar zou zijn. Dat mensen hier graag even binnen zouden komen om te kijken, daar wilden we niet geheimzinnig over doen.”

De opvallende gevel / Anne Kersten

Buiten de winkel werpt een zestiger een blik naar binnen. Daarna loopt het snel door, om vervolgens weer even stil te blijven staan. In de jaszakken wordt even gefrommeld, tot er een mobiele telefoon tevoorschijn komt. Er wordt stiekempjes een foto gemaakt en dan weer snel doorgelopen. Ze moeten natuurlijk niet denken dat hij daar naar binnen zou gaan.

Zo kijken veel mensen er tegenaan, maar toch is dat volgens Fisser ook goed. „Als we in Nederland over seks praten, wordt het een beetje ongemakkelijk. Terwijl we er zonder seks allemaal niet zouden zijn geweest. Met deze winkel willen we het iets gemakkelijker maken om over te praten en het gesprek op gang brengen.” En ook die lachende en foto-makende mensen dragen daaraan bij. „Helemaal prima hoor, als ze alleen even een foto maken. Want dat hebben we het er in ieder geval even over”, vertelt Fisser.

Geen actie

Ook twee jongens die buiten staan, hebben moeite met naar binnen stappen. „Nee, ik ga niet naar binnen”, zegt een van de jongens, terwijl hij op een veilige afstand blijft staan. „Ik heb geen zin dat ze me aanspreken.” Na even met elkaar gelachen te hebben, vervolgt hij: „Ik gebruik wel condooms, maar ja. Ik hoef daar niet naar binnen.” Zijn vriend is het met hem eens. Hij gebruikt echter geen condooms, maar „dat komt vooral omdat ik nu geen ‘actie’ heb”. Toch blijft het tweetal twijfelende blikken werpen op de winkel en na enige aansporing van de verslaggever gaan ze toch maar even een kijkje binnen nemen.

Een Zuid-Afrikaanse man staat vol verwondering naar de condooms te kijken. „Het verbaast me hoe open de Nederlanders zijn”, vertelt hij in het Engels. „Ik heb nog nooit zoiets gezien, terwijl ik de wereld over reis. Ik vind het goed dat deze winkel er is, want het condoom is belangrijk voor veilige seks en je moet je vooral niet verlegen voelen bij het praten erover.” Hij gebaart naar de glazen ramen die fungeren als muren van de winkel: „Ze hebben hier niets te verbergen en dat is goed.” Voor het daadwerkelijk passen van een condoom heeft hij geen tijd, er moet een trein gehaald worden.

Het beruchte pashokje / Anne Kersten

Zonder condoom

Het passen van de condooms wordt sowieso niet heel veel gedaan. Fisser werpt een blik op het pashokje en denkt even na: „Afgelopen week hebben denk ik zeven mannen en één vrouw het hokje gebruikt.” Niet veel, maar dat was ook niet per se de bedoeling. „Het was vooral een symbool”, legt Fisser uit. „En daarbij is het ook moeilijk om een condoom te passen: je moet namelijk stijf zijn en het is niet zo dat er playboys in het hokje liggen.” Twee mannen kwamen het hokje dan ook weer uit met de mededeling dat het passen niet gelukt was. De vrouw in kwestie had een vrouwencondoom gepast én gekocht.

Een groepje luidruchtige mannen komt de winkel binnen, allen met een blikje bier in de hand. „Ja we zagen de winkel en dachten hé, laten we hier even naar binnenlopen”, vertelt een van hen. Een van de mannen, die nog buiten staat, heeft een babyshower. „We wilden eigenlijk dat hij zijn pik op zou meten”, vertelt een van de mannen. „Zodat we zouden weten hoe groot hij was, maar hij wil niet.” Er wordt even naar buiten gezwaaid.

Zelf gebruiken de mannen geen condooms. „Nee, wij neuken zonder.” Er wordt gelachen. De mannen gaan ervan uit dat de pil en spiraal hun werk doen. „Wij laten hem gewoon helemaal vollopen.”