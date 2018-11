Alle bosbranden in Californië zijn onder controle

Op de laatste dag dat de Try before you Fly winkel op Utrecht Centraal open is, is het niet druk. Waar er de afgelopen week rijen voor de etalages stonden, staat het publiek nu op een veilige afstand de winkel te observeren. Het is ook wel een ding, om als eerste de condoomwinkel binnen te stappen.

„Dat hebben we wel gemerkt”, vertelt medewerker Nina. Ze staat in de winkel om namens de Condomerie voorlichting te geven over het assortiment. „Als de winkel leeg is, is het toch iets intimiderender om naar binnen te gaan. Als er meer mensen aan het kijken zijn, is drempel lager.”

Stiekem