Zo voorkom je dat jouw kind een verwend nest wordt

Kinderen zijn verwender dan ooit, materialisme speelt in hun levens een steeds grotere rol. Veel ouders willen ze een goede jeugd geven door ze te overladen met cadeautjes en zakgeld.

Overmatig materialisme klinkt als een droom, maar wordt in verband gebracht met een scala aan psychische problemen zoals angststoornissen en depressies. Ook egoïstische houdingen en gedrag komen vaker voor bij mensen die vroeger flink gepamperd werden.

Dankbaarheid

Mogen opgroeiende kinderen dan helemaal niet in luxe leven? Nee, dat is ook weer niet het geval. In een onderzoek dat dinsdag werd gepubliceerd in het tijdschrift Journal of Positive Psychology staat dat het zelfzuchtige gedrag van kinderen vrij eenvoudig is af te leren met wat praktische trucjes.

„De uitkomsten laten zien dat kinderen minder egocentrisch worden als dankbaarheid een groter rol in hun leven gaat spelen. Als jonge consumenten vaker dankbaar zijn voor de dingen die ze krijgen en de mensen in hun leven, dan worden ze vanzelf guller en socialer," stelt onderzoeker Lan Nguyen Chaplin van de Universiteit van Illinois.

Materialisme voedt ego

Het onderzoek werd uitgevoerd onder 900 tieners in de leeftijd van 11 tot en met 17 in de Verenigde Staten. Hen werd een vragenlijst voorgelegd. Zo werd er gevraagd hoe belangrijk zij geld en bezittingen vonden en hoe dankbaar ze waren voor de mensen en spullen in hun leven. Uit deze gegevens bleek dat kinderen die minder materialistisch waren ingesteld ook dankbaarder gedrag vertoonden.

Daarna ging het experiment van start. 61 scholieren kregen de opdracht om twee weken lang een dagboek bij te houden. Ze werden verdeeld in een groep die dagelijks moest noteren waar zij dankbaar voor waren en een controlegroep die allen beschreef wat ze die dag hadden meegemaakt.

Na de 14 dagen werden de dagboeken verzameld en kregen de tieners dezelfde vragenlijst als in het begin. Ook kregen ze tien dollar als vergoeding voor het experiment. Hen werd verteld dat ze het zelf mochten houden, maar dat ze het ook konden geven aan een goed doel.

Royale donaties

Wat blijkt? De groep die een dankbaarheidsdagboek bijhield was al na twee weken een stuk guller dan de controlegroep. Van de eerste groep doneerde meer dan tweederde zijn verdiensten aan een goed doel. Bij de controlegroep was dit minder dan de helft. Uit de vragenlijst kwam een zelfde soort conclusie naar boven.

„Het tonen van dankbaarheid moet een grotere rol gaan spelen in het materialistische leven van de 21ste eeuw," zo concluderen de onderzoekers. „Dankbaarheid kan in veel dingen zitten, zo kan het besproken worden aan de eettafel en zou je een zogenaamde 'dankbaarheidspot' kunnen introduceren waar kinderen en tieners briefjes in achterlaten."