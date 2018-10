‘Verkoop van alcohol online moet verboden worden’

Flesjes speciaal bier die smeken om leeggedronken te worden. Captain Morgan die vanaf het beeldscherm goedkeurend naar je lacht en een pakketbezorger die deze versnapering met liefde bij je aflevert. Wat wil een mens nog meer? Bol.com is gestart met het online verkopen van alcohol. STAP vreest dat mensen nu meer alcohol gaan drinken.

Gemakzucht

Waar andere producten uit de schappen verdwijnen of slechts in bepaalde supermarkten te koop zijn, kun je een alcoholische versnapering overal krijgen. Inmiddels zelfs online. Dat is volgens Wim van Dalen, directeur van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP), ook de reden dat mensen meer gaan drinken. ,,We weten uit onderzoek dat als je extra moeite moet doen om alcohol te kopen, doordat je bijvoorbeeld naar een speciale winkel moet, je het minder snel koopt. Door de online verkoop van alcohol neemt het koopgemak sterk toe. Uit studies is gebleken dat mensen meer gaan drinken als ze makkelijker aan alcohol kunnen komen.”

Leeftijdscontrole

In Nederland mag je pas vanaf je achttiende alcohol kopen en nuttigen. Van Dalen vraagt zich dan ook af hoe Bol.com de leeftijd van de kopers denkt te gaan controleren. ,,Als er straks een busje voorrijdt met een doosje alcohol dan moet daarop staan welke soort alcohol erin zit. De leeftijd van de koper moet gecontroleerd worden. Uit onderzoek blijkt dat er op dit moment heel slecht op leeftijd gecontroleerd wordt bij online verkoop.”

Vlootman van Bol.com stelt dat ,,het aan de partners van Bol.com is om zich aan de regelgeving te houden en ervoor te zorgen dat zij alleen drank afleveren aan ontvangers van 18+”. De opdracht om de leeftijd van de ontvanger te controleren ligt dus bij de bezorgdienst. ,,Daarnaast houdt onze controle-afdeling extra toezicht. Zij bespreken op voorhand duidelijk met partners wat er van hen verwacht wordt. Mochten we signalen krijgen dat dit niet nageleefd wordt, dan ondernemen we uiteraard actie”, constateert Vlootman.

Van Dalen denkt dat een leeftijdscheck in de praktijk kan werken. ,,Je moet er wel bovenop zitten en het heel consequent doen. Daarnaast moet je goed checken wie er alcohol bestelt en wie het aanneemt. Jongeren zijn slim dus je kunt het nooit volledig garanderen.” Of Bol.com zich volgens Van Dalen aan de regels gaat houden? ,,De praktijk moet het leren en we zullen onderzoek moeten doen naar hoe het uitpakt.”

Verbod

De online verkoop van alcohol is niet illegaal. Er zijn naast Bol.com ook andere bedrijven die online alcohol verkopen. Als het aan Van Dalen ligt, zijn deze bedrijven binnenkort hun melkkoe kwijt. ,,De toename van de online beschikbaarheid van alcohol en de slechte naleving van de leeftijdsgrens zorgen ervoor dat wij vinden dat online alcoholverkoop verboden moet worden.”