Vergeet jij altijd namen? Hier wat praktische tips!

De een is er iets beter in dan de ander, maar het overkomt ons allemaal wel eens. Iemand stelt zich aan je voor en twee seconden later ben je de nieuwe naam alweer vergeten.

Wat te doen? Domweg opnieuw vragen komt nogal lullig over, je zal het dus iets subtieler moeten spelen.

Visitekaartje

Visitekaartjes zijn geweldig en altijd voorzien van een naam. Vooral op zakelijke bijeenkomsten kan dit een uitkomst zijn. Je slaat als het ware twee vliegen in een klap.

Met zo'n kaartje in je bezit, lees je de naam opnieuw waardoor je hem minder snel vergeet, daarnaast heb je hierdoor altijd een spiekbriefje voor de toekomst. Bovendien kan een visitekaartje uitwisselen zeker voor de wat ondernemender ingestelde types tot mooie kansen leiden.

Sociale media

Door iemand toe te voegen op Facebook, Instagram of LinkedIn krijg je meer en meer over deze persoon te weten. Als je zo'n medium fanatiek gebruikt wordt zo'n nieuw persoon in je leven vanzelf wel meer dan alleen een naam.

Ook verschijnt de nieuwe naam ook op de tijdlijn waardoor je onderbewustzijn aan het werk gezet wordt. Hierdoor kan jij bij een volgende ontmoeting met deze persoon sneller de juiste naam bij de juiste persoon vinden.

Herhaling

Toen je vroeger woordjes moest leren voor Engels of Duits herhaalde je ze zo vaak tot je ze uit je hoofd wist. Dit kan ook met namen en hoeft helemaal niet op je slaapkamer achter een bureau. In het gesprek kan je iemands naam meermaals laten vallen, gesprekspartners vinden het doorgaans prettig dat hun naam valt.

Hiermee versterk je niet alleen de band met deze persoon, het zorgt er tevens voor dat jij de naam van hem beter zult onthouden. Een gemiddeld mens moet een vreemd woord ongeveer zeven keer horen voor hij het voor langere tijd zal onthouden.

Geschiedenis

Weet je zeker dat je gesprekspartner een aparte naam had, maar weet je niet meer welke? Pols dan even naar de achterliggende herkomst van de naam. Nagenoeg iedereen weet wel waar zijn naam vandaan komt en wat hij exact betekent.

Let op: pas dit trucje enkel toe wanneer je zeker weet dat de persoon inderdaad een bijzondere naam heeft. Als iemand gewoon Kevin of Jan heet, dan ga je af als een gieter.

Associëren

Het leren van namen kan een spelletje worden als je een beetje taalgevoel hebt. Stel je ontmoet een Lotte die woont in Zwolle. Hier zit een prachtige dubbele klinkerrijm in en zal makkelijker in je geheugen gegrift blijven. Ze is niet langer alleen maar Lotte, in jouw hoofd is ze Lotte uit Zwolle.

Voor de beelddenkers is er ook genoeg te associëren. Door plaatjes of fragmenten te linken met iemands naam wordt het onthouden een stuk eenvoudiger. Stel iemand heet Richard, de bekendste Pokémon (na Pikachu) heet Charizard. Stel nu Richard voor op de rug van een Charizard en je hebt je ezelsbruggetje te pakken. Pas wel op dat je hem nu geen Charizard noemt.

Wilskracht

De meeste psychologen en geheugenexperts menen dat de hoofdoorzaak van namen vergeten pure desinteresse is. Het is natuurlijk hartstikke onbeleefd om dit hardop te zeggen, maar veel mensen die we tegenkomen interesseren ons dusdanig weinig dat onze hersenen het onthouden van hun naam niet nodig vinden.

Het menselijk brein is op elk moment met talloze zaken bezig en we kunnen onze aandacht maar op een ding focussen. Hier is wilskracht dus van belang. Als jij het voor jezelf belangrijker vindt om iemands naam te onthouden, zal je er ook automatisch beter in worden.

De namen van mensen die écht interesseren, zul je gelukkig meestal wél in een keer onthouden.