Tankers lozen kankerverwekkende gassen op Waal

Enorme benzeentankers lozen stiekem extreme hoeveelheden kankerverwekkend gas terwijl ze over de Waal en de Rijn in Gelderland varen. Jaarlijks gebeurt dat honderden keren. Benzeen is kankerverwekkend en geeft kans op genetische schade en miskramen.

Kankerverwekkend

Harde cijfers zijn er niet, schrijft de Gelderlander. Maar vermoed wordt dat dit ontgassen meerdere keren per dag en honderden keren per jaar gebeurt. De kankerverwekkende dampen worden op de Waal de lucht in geblazen, recht langs bewoonde gebieden. De uitstoot mag niet meer dan 1 milligram per kuub zijn, maar bij het ontwassen komt er wel 200.000 milligram per kuub vrij. Deskundigen maken zich grote zorgen om de volksgezondheid.

Het ‘rondje vanuit Duitsland’, wordt de route om te ontgassen wel genoemd. Vanuit Duitsland, waar streng gecontroleerd wordt op varend ontgassen, steken schippers massaal de grens over bij Lobith om hier giftige dampen te lozen. In Gelderland wordt minder goed gecontroleerd, ondanks het verbod dat vorig jaar is ingesteld. Na het ontgassen keren de tankers weer terug naar Duitsland, maar alle damp is dan al over de provincie Gelderland de lucht in geblazen.

Verbod

De overheid stelde een verbod in dat in 2020 ingaat. Lokale overheden hebben wel al eigen regels ingesteld, maar het is onduidelijk wie de controle van die regels uit moet gaan voeren.