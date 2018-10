Stoptober: afkicken van neusspray, Red Bull en Insta

Het regende reacties onder onze oproep op Facebook of jullie tijdens Stoptober met andere slechte gewoonten willen stoppen dan roken en alcohol drinken, waar campagnes de nadruk op leggen. Uiteraard waren er een hoop grappenmakers die werken, belasting betalen en swaffelen als voorbeelden noemen. Maar we kregen ook veel serieuze reacties binnen. Cindy de Bruyn, Suzan Perdok en Monica de Vries vertellen hun verhaal.

Instagram

Ze heeft thuis een krijtbord volgeschreven met dingen waarmee ze in oktober wil stoppen of in ieder geval wil minderen: alcohol, snoep, kaas, vlees en social media. „Ik ben toe aan een reset”, zegt Cindy de Bruyn. „Het is een ideale maand om dat te doen, want sociaal gezien gebeurt er vrij weinig zo in aanloop naar de feestdagen. Nu heb ik geen verjaardag, feestje en borrels op het programma staan.”

Stoppen met Instagram is voor veel mensen een loodzware opgave. Foto: ANP

Tijdens zulke gelegenheden is de 32-jarige Amsterdamse volgens zichzelf te vaak bezig met de gedachte: ik moet nog wel een mooie foto voor op Instagram maken. „Dan heb ik een leuke avond en denk ik alleen maar aan een foto of Stories. De drang om iets te posten is veel te groot geworden. Dat is toch zonde? Ik merk dat ik steeds meer verdwaal in social media. ’s Avonds zit ik alleen maar met mijn telefoon in mijn hand. Weggegooide tijd. Op Instagram ben ik als voyeur alleen maar naar anderen aan het kijken en mezelf daarmee aan het vergelijken. Ik wil vanaf nu minder van Kim Kardashian en meer van mezelf. Al tijdens de eerste dag merkte ik dat ik automatisch andere dingen ga doen als ik niet op Instagram zit te scrollen. Naar de gym, boeken lezen, dat soort dingen.”

De Bruyn heeft nog geen idee wat ze doet als het haar lukt om in oktober niet meer te Instagrammen, te drinken en te snoepen. „Dan kijk ik eerst rustig terug op Stoptober. Ik sluit niet uit dat ik na een maand helemaal stop met deze dingen, al ga ik tijdens de feestdagen waarschijnlijk weer overstag. Maar goed, dan mag het. Nu moet ik eerst vijf dagen zien door te komen. Wat ik in ieder geval heel mooi vind, is dat ik ook anderen inspireer. Zo gaat een collega op zijn voeding letten en een vriendin wil ook geen alcohol meer drinken. Op die manieren werken steeds meer mensen aan hun slechte gewoonten.”

Red Bull

Ja, we horen het goed als Monica de Vries ‘acht blikjes per dag’ zegt. En dan niet alleen van die kleine blikjes. Nee, die wisselde ze af met van die grote blikken van bijna een halve liter. „Het ging de hele dag door”, zegt ze. „Ik begon ermee toen ik zestien jaar was. Op mijn negentiende werd ik voor het eerst zwanger en toen moest ik natuurlijk flink minderen. Ik schakelde over naar cola en uiteindelijk cafeïnevrije koffie. Ik was drie jaar achter elkaar zwanger en nadat de derde was geboren, dacht ik weer af en toe een Red Bull te kunnen drinken. Maar toen wilde ik weer meer en meer. En meer.”

Monica de Vries klokte acht blikjes Red Bull achterover op een dag. 'Daar zaten ook van die grote blikken tussen.'

Dus zat De Vries weer snel op acht blikjes per dag. Als ze een blikje ziet of ruikt dat iemand anders het drinkt, móet ze zelf ook vleugels krijgen. Hoewel: „Ik merk niet dat ik er energie van krijg. Voor het slapen gaan neem ik altijd een blikje en dan slaap ik prima. Als ik probeer te minderen, krijg ik last van heel zware hoofdpijn en stemmingswisselingen.”

Toch probeert ze nu, op 25-jarige leeftijd, te stoppen. Gisteren dronk De Vries slechts één blikje en ze hoopt dat ze dat kan volhouden. „Anders heb ik thuis ruzie. Mijn vriend dringt er al heel lang op aan dat ik ermee moet stoppen. Net als een vriend van mij, die vrachtwagenchauffeur is. Hij vervoert een chemisch drapje met van die vlammetjes op de verpakking. Daar hoef je alleen nog maar water bij te gooien om Red Bull te maken. Sinds hij dat weet, drinkt hij het niet meer. Ik heb me daar niets van aangetrokken, maar hopelijk drink ik nooit meer acht blikjes op een dag.”

Neusspray

In haar tas, in de voorraadkast en op het nachtkastje. Suzan Perdok heeft overal wel een flesje neusspray voorhanden. Ze is er al veertien jaar aan verslaafd en nu vindt ze het de hoogste tijd om ermee te stoppen. „Toen ik jullie oproep op Facebook zag, dacht ik: nu moet het gebeuren. Maar het is voor mij echt heel lastig om ermee te stoppen. Ik heb het al een keer eerder geprobeerd, maar als ik een paar dagen geen neusspray gebruik, zit mijn neus helemaal dicht en voelt mijn hoofd heel vol aan. Je hebt geen idee hoe vervelend dat is. Dus moet ik weer mijn neusspray gebruiken om de boel open te krijgen.”

Suzan Perdok heeft overal in huis wel een flesje neusspray staan.

Gisteren lukte het de 27-jarige Perdok uit Zuidwolde zonder al te veel problemen om van het goedje af te blijven. „Ik zal de komende tijd door de zure appel heen moeten bijten, want ik geloof dat ik het drie weken moet volhouden om van mijn verslaving af te komen. Ik zal al die tijd met een zwaar verstopte neus moeten zien te leven. Ik gebruik de neusspray normaal gesproken vier tot vijf keer per dag, dus het zal flink wennen zijn. Maar het moet gewoon.”

Toen haar ouders gingen scheiden, kreeg ze als dertienjarig meisje een doos met spulletjes van haar kamer, waar onder meer een neusspray in zat. Door het stofje xylometazoline raakte ze er verslaafd aan. „Ik kreeg van de kno-arts ooit een neusspray zonder die stof voorgeschreven, maar die hielp niet tegen mijn verstopte neus. Ik raad mensen aan een neusspray niet langer dan een week te gebruiken, want als je het langer gebruikt, is de kans groot dat je verslaafd raakt. En dat wil je niet. Heel eerlijk gezegd denk ik dat de kans klein is dat ik deze maand echt kan stoppen, maar ik ga heel erg mijn best doen. Als het lukt, dan mag je me volgend jaar weer bellen. Dan ga ik hetzelfde met roken proberen in Stoptober...”