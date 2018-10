Slechts 100 bedrijven zijn schuldig aan 71% uitstoot

We moeten massaal groener gaan leven, toch is dat wat onze huishoudens uitstoten een druppel op een gloeiende plaat. Maar liefst 71 procent van de CO2-uitstoot is toe te schrijven aan een groep van 100 vervuilende bedrijven. Dit blijkt uit het rapport Carbon Majors Report van het Carbon Disclosure Project.

Grote vervuilers

In het rapport is een iets andere onderzoeksmethode dan gebruikelijk toegepast. Normaliter wordt de uitstoot per land gemeten, in dit rapport wordt juist gekeken naar individuele bedrijven. En wat blijkt? Een relatief kleine groep is verantwoordelijk voor een zeer groot deel van de uitstoot van broeikasgassen. Slechts 25 van hen (waaronder Shell) dragen voor meer dan de helft bij aan het globale aandeel, zo meldt The Guardian.

De absolute uitschieter is het genationaliseerde steenkoolbedrijf van China met een geschatte bijdrage van 14,32 procent aan de mondiale broeikasgas-emissie. Ook de rest van de top vier bestaat uit staatsbedrijven met Saudi Arabian Oil Company, het Russische Gasprom en de olie-corporatie van de Iraanse overheid.

De geschatte zeespiegelstijging in Nederland ©ANP

Vier graden

Van de private ondernemingen zijn het vooral de oliebedrijven die je ook zou verwachten: Exxonmobil, Shell en BP. Als deze groep bedrijven in de komende 28 jaar net zoveel fossiele brandstoffen wint als in de periode 1988 tot 2017 dan zullen de temperaturen eind deze eeuw zo'n vier graden hoger zijn dan nu het geval is.

Deze vier graden kan het leven op de planeet blijvend veranderen. Zo stijgt de zeespiegel met meters en worden door hitte en droogte meer plekken volledig onbewoonbaar. Ook de voedselvoorziening komt in gevaar en veel diersoorten zullen zo'n snelle verandering niet overleven.

Een olieverwerkingsstation van Shell in Nigeria ©ANP

En nu?

Toch is het niet alleen maar slecht nieuws dat in het rapport staat. Volgens CDP is er juist ook een groeiend aantal bedrijven dat juist meer doet om klimaatneutraal te opereren. Apple, Facebook, Google en Ikea draaien bijvoorbeeld volledig op groene energie, ook autofabrikant Volvo wil vanaf 2019 alleen nog maar hybride of elektrische auto's produceren.

Ook de grote vervuilers nemen maatregelen om groener te worden. Shell investeerde in 2015 bijna 1,5 miljard euro om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Ook BP en ExxonMobil zouden hun leven willen beteren. Veel reden tot juichen is er echter niet volgens de onderzoekers.

De maatregelen zijn bij lange na niet ingrijpend genoeg volgens een onderzoeksverslag van Peter Stevens van de denktank Chatham House. Hij voorspelt dat deze bedrijven te maken krijgen met een 'smerig, bruut en snel einde' in de aankomende 10 jaar als zij hun businessmodel niet rap radicaal omgooien.