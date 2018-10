Saoedi-Arabië bevestigt de dood journalist Khashoggi

Ruim twee weken nadat journalist Jamal Khashoggi verdween na zijn bezoek aan het Saoedische consulaat in Istanbul, biechten de Saoedische autoriteiten op dat de regeringskritische journalist dood is. Volgens de Saoedische openbaar aanklager wijst het eerste onderzoek erop dat er op het consulaat een gevecht tussen Khashoggi en mensen die hij daar ontmoette uitbrak, dat heeft geleid tot zijn dood.

„Uit het eerste onderzoek blijkt dat een gesprek met staatsburger Jamal Khashoggi in het consulaat niet verliep zoals bedoeld. Het resulteerde in een gevecht tussen burger Jamal Khashoggi, dat tot zijn dood leidde en pogingen om de waarheid te verdoezelen”, aldus de openbaar aanklager. Er wordt in de verklaring niet gerept over wat er is gebeurd met het lichaam van de vermoorde journalist. Turkse bronnen meldden eerder dat het in stukken was gezaagd, maar daar hebben de Saoedische functionarissen niks over gezegd.

Ontslagen

Er zijn achttien Saoedi's opgepakt in verband met het onderzoek dat nog vollop gaande is, zo meldt de openbaar aanklager. Daarnaast zijn de onderbaas van de inlichtingendienst en een adviseur van het koningshuis ontslagen door de koning. De koning heeft een ministeriële commissie ingesteld onder leiding van kroonprins Bin Salman om de veiligheidsdienst te hervormen. De commissie met daarin de ministers van Binnenlandse en Buitenlandse Zaken en het hoofd van de veiligheidsdienst moeten binnen een maand rapport uitbrengen.

Valse aantijgingen

De Turkse justitie was afgelopen vrijdag begonnen met het horen van medewerkers van het Saudische consulaat in Istanbul. Volgens de Turkse autoriteiten is Khashoggi daar gemarteld en vermoord door een doodseskader. Saoedi-Arabië sprak twee weken lang van "valse aantijgingen".

Foto: AFP

Kritische journalist

Khashoggi verdween op 2 oktober, nadat hij het Saoedische consulaat in Istanbul was binnengegaan om trouwpapieren te regelen. Al snel werd het vermoeden geuit dat Khashoggi in het consultaat was vermoord. Zijn verloofde sloeg alarm, nadat ze elf uur op hem had gewacht buiten het consultaat.

Khashoggi was een prominent criticus van de regering in Saoedi-Arabië en een graag geziene gast in Arabische talkshows. De journalist woonde in de Verenigde Staten en werkte voor onder meer The Washington Post. Hij had regelmatig commentaar op onder meer het Saoedische buitenlandbeleid, de oorlog in Jemen en de strafexpedities van de regering tegen mensen met een afwijkende mening, zoals vrouwenrechtenactivisten. Zijn kritiek richtte zich meestal op de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman, die in de praktijk de machthebber van het land is sinds medio 2017.