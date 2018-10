Zijn hoverboards binnenkort verleden tijd?

Ineens was het ‘speelgoed’ er: hoverboards. Je kunt er, met wat balanceerskills, een stuk mee rijden met zo’n 12 km per uur en beweegt je zo op bijna filmische manier voort. Maar daar zitten soms wel risico's aan verbonden.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit wil dat 30 merken van de boards uit de handel worden gehaald. Ze vertonen ernstige gebreken volgens de NVWA: zo kan de batterij in de fik vliegen als deze te lang in de oplader zit, en kan bijvoorbeeld woningbrand ontstaan.

‘Ernstige tekortkomingen’

En dat is volgens de autoriteit slechts een van de vele, ernstige gebreken. 30 boards werden onderzocht en die moeten dus allemaal uit de handel volgens de NVWA. Ook de ontbrekende temperatuurbeveiliging en onvoldoende brandwerende behuizing worden onder andere als gebreken genoemd.

Het risico op brand wordt wel verkleind als er door de hoverboardbezitters goed wordt opgelet. Dus niet opladen ’s nachts of wanneer er niemand thuis is: ingrijpen moet kunnen. Ook moet het board meteen van de lader worden gehaald als deze is opgeladen, zegt de NVWA.

Nog niet duidelijk

Om welke hoverboards het precies gaat, maakt de autoriteit nog niet bekend - alleen dat het om de meest gangbare merken in Nederland gaat. Dit in verband met juridische procedures. Later dit jaar publiceert de NVWA de resultaten van het onderzoek per merk. Dan zal ook duidelijk worden of het rapport gevolgen heeft voor de populariteit van de boards.

‘De NVWA heeft de betrokken fabrikanten, importeurs en distributeurs opgedragen hun verantwoordelijkheid te nemen. Dit betekent dat deze producten uit de handel worden gehaald en dat afnemers en consumenten zo snel mogelijk worden geïnformeerd via gerichte mailings of algemene publiekswaarschuwingen”, staat er in het rapport te lezen.

Verboden in Nederland

De 30 riskante hoverboards zullen dus hoogstwaarschijnlijk van de markt worden gehaald. Wie al een board in huis heeft, kan daar natuurlijk gewoon mee ‘doorcrossen’. Op eigen terrein, want het is in Nederland illegaal om met een hoverboard op de openbare weg te rijden.

Hoverboards danken hun naam aan de film Back to the Future Part II: daarin kwam een soort zwevend skateboard voor. In 2015 kwam Lexus met de eerste. Omdat het nog een relatief nieuw fenomeen is, konden tot nog toe talloze boards worden geproduceerd. Dit rapport zal daar misschien verandering in brengen, maar vanuit landen als Amerika en China kan je ook zo een board bestellen. Ook worden de ‘elektrische skateboards’, die tussen de 300 en 600 euro kosten, als ideaal vervoersmiddel voor grote bedrijven gezien: zo zoeven werknemers snel van de ene naar de andere plek.

Hoeveel hoverboards er in Nederland zijn, is niet bekend. Wel berichtte Veiligheid.nl in 2017 over een 'drastische stijging' van ongelukken: in 2016 ging het om zo'n 1300 eerste hulp-behandelingen, waaronder veelal kinderen waren. In Amerika daalde de populariteit van het gadget al snel toen er video's verschenen met boards die vanuit het niets in brand vlogen.